Japonia: Bursa din Tokyo crește brusc după alegerea lui Sanae Takaichi în fruntea partidului de guvernământ

Bursa de Valori din Tokyo a înregistrat luni o creștere spectaculoasă de 4%, în timp ce yenul s-a depreciat semnificativ, în urma alegerii lui Sanae Takaichi în fruntea Partidului Liberal Democrat (PLD), aflat la guvernare, Potrivit Le Figaro.

Victoria acesteia o plasează drept favorită pentru a deveni prima femeie prim-ministru a Japoniei.

Indicele Nikkei a urcat cu 4,01%, atingând 47.595,89 puncte, iar indicele Topix a crescut cu 2,31%, la 3.202 puncte. În paralel, yenul japonez s-a depreciat cu 1,61% față de dolar, ajungând la 149,85 yeni/dolar, și a atins cel mai scăzut nivel din istorie față de euro, la 175,50 yeni/euro.

În vârstă de 64 de ani, Sanae Takaichi este cunoscută pentru viziunile sale naționaliste și pentru susținerea unei politici economice expansioniste.

Noua lideră a PLD a promis să aplice o relaxare monetară agresivă și cheltuieli bugetare semnificative pentru a sprijini economia, zonele rurale și agricultura, dar și pentru a atenua impactul creșterii prețurilor asupra populației.

Totuși, analiștii avertizează că aceste măsuri ar putea slăbi moneda națională și întârzia o nouă majorare a ratelor dobânzilor de către Banca Japoniei.

Sanae Takaichi va trebui să gestioneze probleme structurale majore, precum îmbătrânirea rapidă a populației și creșterea costurilor sociale, într-un moment în care Partidul Liberal Democrat nu deține majoritatea absolută în Parlament.