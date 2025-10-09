Bolojan, despre coaliție: Oamenii pur și simplu s-au săturat de bălăcărelile noastre

„Cu domnul Grindeanu și cu toți președinții de partide caut să am o relație bună. Pentru că gândiți-vă, când ai patru partide într-o coaliție, dacă nu există un minim respect, o formă de minimă solidaritate, lucrurile nu pot funcționa. Și asta am încercat să fac în permanență, să nu transfer conflicte din interior în spațiu public, pentru că oamenii pur și simplu s-au săturat de bălăcărelile noastre. Cred că nu mai vor să vadă aceste lucruri”, a spus, la B1, Ilie Bolojan.

Premierul spune că vede și el atacuri din interiorul partidelor, din coaliție, sau proiecte de legi care încalcă protocolul coaliției.

„Văd acest lucru. Am încercat să le negligez. Am încercat să mă concentrez pe ceea ce este important, sperând că toți suntem conștienți de câteva lucruri. În primul rând că avem o mare responsabilitate pentru situația în care este România astăzi, să menținem o stabilitate, pentru că ăsta este un indicator de bază legat de încrederea în România. Cred că suntem conștienți de situația dificilă în care suntem din punct de vedere bugetar și că fiecare din partidele noastre, unii într-o pondere mai mare, alții într-o pondere mai mică, au contribuit, într-o formă sau alta, la situația în care este România. Deci avem obligație să scoatem România din această situație”, a adăugat Ilie Bolojan.

El susține că „nu poți să iei măsuri de reformă dacă ești în permanență cu ochii pe sondaje sau dacă trebuie să găsești totdeauna un vinovat și să fugi”.