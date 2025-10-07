Elveția și Japonia fac echipă în domeniul cuantic, depășind bariere legislative și culturale

Acordul, un memorandum de cooperare în domeniul științei și tehnologiei cuantice, a fost oficializat duminică, în cadrul Forumului Știință și Tehnologie în Societate, de la Kyoto, de către oficialii celor două state, responsabili cu politicile naționale în educație, cercetare și inovare.

Potrivit Cancelariei Federale, documentul prevede crearea unui cadru comun de lucru pentru proiecte de cercetare, schimburi de experți, acces la infrastructură de laborator și colaborare între instituții academice și industriale din ambele țări.

Parteneriat construit în timp

„Scopul este să adâncim cooperarea bilaterală între Elveția și Japonia”, a comunicat secretarul elvețian pentru Educație, Cercetare și Inovare, Martina Hirayama. Același punct de vedere a fost împărtășit de oficialii japonezi: „Memorandumul arată intenția noastră de a intensifica colaborarea în acest domeniu strategic”, potrivit lui Minoru Kiuchi, ministrul japonez responsabil cu politica științifică și tehnologică.

Inițiativa nu este izolată, ci se sprijină pe o lungă tradiție de colaborare științifică între Elveția și Japonia. Un acord-cadru există încă din 2007 și stabilește cooperarea tehnică și științifică dintre cele două state, printr-un comitet comun care se reunește o dată la doi-trei ani pentru a identifica direcții de acțiune.

Au fost deja realizate proiecte comune și numeroase schimburi între universități și institute de cercetare. Un exemplu recent este simpozionul elvețiano-japonez dedicat tehnologiilor cuantice, organizat în 2024 la Universitatea din Tokyo, care a reunit experți din ambele țări și a pus bazele unor colaborări viitoare.

Punte către descoperiri majore

Memorandumul semnat la Kyoto va servi drept „punte de legătură” pentru transformarea intențiilor strategice în proiecte concrete, deschizând posibilitatea unor finanțări comune, schimburi de cercetători, acces reciproc la infrastructuri avansate și stabilirea unor standarde comune de colaborare.

Cele două țări urmează să folosească împreună laboratoarele cuantice, echipamentele și cunoștințele reciproce, reducând timpul și costul pentru descoperirile noi. Un alt beneficiu important este schimbul de cercetători, care pot învăța unii de la alții și pot lucra în echipe internaționale, ajutând la formarea unei rețele științifice comune, mai puternice.

Pe termen lung, rezultatele cercetărilor pot conduce la invenții, produse și afaceri în domeniul tehnologiilor avansate, aducând beneficii economice. În plus, colaborarea ajută ambele țări să fie mai vizibile pe scena internațională și să joace un rol mai important în domeniul științei și tehnologiei.

Depășind reguli total diferite

Totuși, există și dificultăți care trebuie gestionate. Legile și regulile sunt diferite în cele două țări, mai ales când vine vorba de protejarea invențiilor sau de exportul de tehnologii sensibile. De asemenea, modul în care se finanțează cercetarea diferă: bugetele și procedurile sunt stabilite la nivel național și nu întotdeauna se sincronizează ușor.

O altă provocare este legată de compatibilitatea între sisteme pentru că este important ca metodele și tehnologiile folosite să se potrivească pentru a putea lucra eficient împreună. În plus, deoarece tehnologia cuantică poate avea aplicații sensibile (de exemplu în securitate), trebuie protejat modul în care sunt folosite rezultatele.