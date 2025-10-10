Putin anunță sprijinul Rusiei pentru inițiativa lui Trump privind pacea în Gaza

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că Moscova susține planul președintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului din Gaza, subliniind că Rusia ar putea juca un rol activ în procesul de pace, scrie Al Jazeera.

Președintele Vladimir Putin a afirmat vineri că Rusia sprijină inițiativa lansată de președintele Statelor Unite, Donald Trump, pentru a opri conflictul din Fâșia Gaza.

Liderul de la Kremlin a spus că există posibilitatea ca Rusia să fie implicată direct în procesul de pace, datorită relațiilor sale de încredere cu țările arabe și, în special, cu autoritățile palestiniene.

„Rusia are o istorie lungă de cooperare cu lumea arabă și cu poporul palestinian. Dacă va fi nevoie de participarea noastră, suntem pregătiți să contribuim la stabilirea păcii,” a declarat Putin, potrivit agențiilor ruse de presă.