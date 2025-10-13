Fâșia Gaza: Donald Trump ar putea vizita un spital unde sunt tratați ostatici eliberați

Potrivit surselor, vizita nu a fost confirmată oficial, însă planurile sunt în curs de stabilire, iar dacă vizita s-ar realiza, cel mai probabil s-ar realiza la Spitalul Sheba.

Spitalul Sheba urmează să trateze 10 ostatici eliberați, alți cinci ostatici vor fi duși la Spitalul Ichilov din Tel Aviv, iar cinci la Centrul Medical Rabin din Petah Tikva.

Luni, 20 de ostatici israelieni au fost eliberați din captivitatea Hamas, după mai bine de doi ani de conflict în Fâșia Gaza.

Eliberarea marchează o primă etapă de implementare a acordului de încetare a focului, realizat cu mediere internațională.

Donald Trump urmează să plece din Israel la ora 13:00, pentru a participa la un summit de pace în Egipt, însă acesta este deja în întârziere.