Coreea de Nord neagă retragerea difuzoarelor pentru propagandă de la frontiera de Sud

Sora liderului nord-coreean Kim Yo Jong a respins joi, rapoartele armatei sud-coreene potrivit cărora Coreea de Nord și-ar fi retras difuzoarele de propagandă de la granița cu Sudul, respingând orice idee de detensionare cu Seulul. „Nu am îndepărtat niciodată difuzoarele instalate în zona de frontieră și nu suntem dispuși să o facem”, a declarat Kim Yo Jong, într-o declarație difuzată de agenția oficială nord-coreeană KCNA.

Ajuns la putere la începutul lunii iunie, președintele sud-coreean Lee Jae-Myung a promis să întindă o mână către Phenian, argumentând că, „oricare ar fi costul, pacea este preferabilă războiului”.

„Am precizat în repetate rânduri că nu avem nicio intenție de a îmbunătăți relațiile cu Republica Coreea… și această poziție și acest punct de vedere definitiv vor fi înscrise în viitor în Constituția noastră”, a sora liderului nord-coreean.

Declarația sa vine în contextul în care Coreea de Sud și Statele Unite se pregătesc să desfășoare exerciții militare comune anuale menite să limiteze Nordul, în perioada 18-28 august.

Guvernul sud-coreean a răspuns, joi, că va continua să „urmărească măsuri de normalizare și stabilizare” cu Nordul. În ultimii trei ani, relațiile intercoreene au fost blocate într-un impas.

„Pentru a transforma acest lucru într-o perioadă de dialog și angajament, trebuie să abordăm situația cu calm și o perspectivă pe termen lung”, a declarat un oficial al Ministerului Sud-Coreean al Unificării jurnaliștilor.