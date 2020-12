,,Ochii pe mine!”, cu Vlad Craioveanu, invitaţi vineri seara la Aleph News - Marian Rădună, vicepreşedinte Geeks for Democracy, Oana Nicolescu, vicepreşedinte DSP Bucureşti şi Tudor Aposteanu, antreprenor.

Despre Marian Rădună putem spune că este omul care a convins statul să lucreze cu voluntarii. Aşa au ajuns, el şi echipa lui să ajute DSP Bucureşti să ia o gură de aer, pentru a face faţă miilor de apeluri zilnice de la potenţiali suspecţi de Covid-19.

Vicepreşedinte al ONG-ului Geeks for Democracy, Marian este omul care continuă să creadă că lucrurile bune sunt apanajul muncii în echipă. Numele lui se leagă şi de campaniile „Cumpărături la uşa ta”, „NU Arunca Măşti şi Mănuşi pe Jos”

Invitat în prima parte a emisiunii ,,Ochii pe mine!”, Marian Rădună îţi spune cum a ajuns voluntar la DSP şi ce anume l-a determinat să facă această alegere.

,,Pe 31 iulie, la o emisiune televizată unde era domnul Arafat şi moderatorul a sunat la DSP Bucureşti la toate cele 6 numere de telefon vreo 30 de minute şi nu a răspuns nimeni. Am făcut o postare pe Facebook şi am spus că vreau să mă ofer voluntar să răspund eu la telefon, 3 ore după job. Tizul tău, Vlad Craioveanu, de la Impact Hub a facut o postare şi a spus că pune el spaţiul la dispoziţie. Nu mă cunoşteam cu Vlad. L-am sunat pe domnul Orban – că eu aşa funcţionez, dacă am numărul tău de telefon şi am o problemă să ştii că te sun – nu mi-a răspuns, dar am încercat... Şi a doua zi m-a sunat. I-am spus: înţeleg că aveţi o problemă la DSP Bucureşti, am vrea să ajutăm. Dânsul m-a pus în legătură cu doamna Nicolescu, de la DSP Bucureşti şi aşa a început colaborarea.”

M.Rădună, despre schimbări în ograda DSP

La solicitarea DSP, STS-ul a pus laptopurile şi telefoanele, iar Vlad Craioveanu, de la Impact Hub, s-a ocupat să existe spaţiul în care să se desfăşoare activitatea. Marian Rădună susţine că, încet-încet, lucrurile încep să se schimbe în bine.

,, Formularul de pe hârtie a fost transformat într-un soft, tocmai ca să evităm partea cu hârtia. La început, noi nu am avut număr de înregistrare. Foarte mulţi oameni când sună, vor şi număr de înregistrare. Situaţia s-a schimbat. Omul când suna, nu i se răspundea şi nu erau ascultaţi. Oamenii când sună sunt foarte panicaţi şi ajunge să un apel şi la 40 de minute. (...)”

M. Rădună, despre cum ajungi voluntar la DSP

Dacă vrei şi tu să te numeri printre voluntarii de la DSP Bucureşti, Marian Rădună îţi spune cum trebuie procedat. Îţi mai transmite însă un lucru important, de care trebuie să ţii cont în decizia luată: dacă eşti supărat, mai bine stai acasă!

,,Ce trebuie să faci este să te înscrii pe pagina ONG-ului Geeks for Democracy. Avem şi elevi, şi studenţi şi pensionari. Omul ăla vrea sa facă bine. Dacă eşti supărat, mai bine nu vii! Doi oameni supăraţi, la un capăt şi la altul al firului, creează tensiune. În momentul de faţă, avem 283 de voluntari. Pe fiecare tură avem doi coordonatori, tot dintre voluntari. Am devenit specialişti în perioada asta să ajutăm oamenii. Există şi un student la medicină printre voluntari.”

M. Rădună: ,,Oamenii sunt nervoşi din cauza birocraţiei”

Oamenii care fac voluntariat au şi ei job-ul lor. Ceea ce fac la DSP Bucureşti a devenit un al doilea loc de muncă. Cel mai frumos cadou, mărturiseşte Marian Rădună, este acela că, la finalul conversaţiei, cineva care are nevoie de tine, de sfatul tău şi de informaţiile tale exacte şi corecte, îţi spune mulţumesc.

,,Oamenii sunt nervoşi din cauza birocraţiei şi trebuie să trimită documente. Legislaţia se schimbă în permanenţă şi omul nu ştie ce să facă. Singura victimă, dacă pot spune aşa, este cetăţeanul. Şi noi am vrut să ajutăm cetăţenul , ajutând o autoritate. (...) Cel mai mult au fost 1300 de apeluri, abia îi dădusem drumul. Dar, dacă omul a sunat o dată şi el are problema rezolvată nu mai revine la noi. Atâta timp cât nu mor oamenii totul se paote rezolva.”

M. Rădună, despre campania ,,Cumpărături la uşa ta”: ,,Le puneam în pachet şi un mesaj motivaţional”

Marian Rădună aminteşte şi de campania din timpul pandemiei, ,,Cumpărături la uşa ta”, la care a lucrat cu 900 de voluntari. Susţine că, într-un an care ne-a resetat tuturor existenţa, s-a văzut şi solidaritatea oamenilor.

,,Foarte mulţi şi-au plătit cumpărăturile, dar am avut şi cazuri sociale. Am avut o caravană şi ne duceam în anumite zone. Aveam un coordonator pe sector. (...) Fiecare livrator în parte a primit mulţumiri. Noi făcusem o chestie, de fiecare dată le puneam în pachet şi un mesaj motivaţional. Uneori doamnelor le cumpăram şi câte un bucheţel de flori de primăvară. A contat. O floare îţi aduce zâmbetul pe buze.”

M. Rădună: ,,Mi-aş dori să existe imaginea voluntarului în România”

,,De campanii avem nevoie în toate domeniile. Fiecare om poate să fie pe nişa lui, unde are expertiza. Voluntarii trebuie sa fie daţi exemple. Anul ăsta solidaritatea în România s-a văzut. Exemplele pozitive trebuie să iasă. Mi-aş dori să existe imaginea voluntarului în România. Suntem doar o picătură dintr-o mare de oameni frumoşi. Dacă am fi mai mulţi, poate i-am convinge şi pe alţii să fie mai buni”, conchide Marian Rădună.

Oana Nicolescu: ,,Pandemia fiind în dinamică, numărul personalului trebuia să crească!”

Oana Nicolescu, vicepreşedinte DSP BUCUREŞTI, confirmă, într-o intervenţie prin zoom la emisiunea ,,Ochii pe mine!”, nevoia de voluntariat. Ajutorul primit în această perioadă de DSP Bucureşti – acolo unde, înainte de izbucnirea pandemiei resursa umană era în jur de 200 de oameni – este o gură de aer proaspăt, la miile de apeluri de la oameni care prezintă simptomatologie de Covid-19.

,,La momentul iniţial, numărul, ca şi resursă umană, în jur de 200. A trebuit sa regândim anumite lucruri. Am reuşit, una peste alta, cu resursa umană, avută la momentul respectiv să rezolvam o parte din probleme. Dar pandemia fiind în dinamică, numărul personalului trebuia să crească. Am găsit deschidere şi înţelegere la colegii noştri voluntari, la domnul Rădună şi le multumesc încă o dată pentru toată susţinerea necondiţionată. (...)”

O.Nicolescu: ,,De răspuns, să ştiţi că se răspunde în timp real”

Vicepreşedintele DSP Bucureşti îţi spune care sunt palierele pe care se lucrează şi pentru ce anume se sună cel mai des în această perioadă.

,,Noi, în momentul acesta, lucrăm într-o platformă securizată, referitoare la toţi pacienţii care sunt diagnosticaţi pozitiv şi care sunt identificaţi contact direct. Practic, fiecare pacient în parte primeşte un sms de informare că este pozitiv sau, dacă şi-a făcut testul, este negativ în cazul în care este negativ. Ei primesc această informare în timp real.

Faptul că se sună, în momentul de faţă, pe numărul scurt pe care noi l-am pus la dispoziţie, practic, se răspunde solicitărilor sau întrebărilor pe care oamenii le mai au referitoare, fie la eliberarea deciziei, fie ce trebuie să facă într-o anumită situaţie, dacă sunt sau nu contaţi direcţi, fie că prezintă simptomatologie şi doresc să fie testaţi şi cum se procedează. Cam pentru aceste lucruri se sună în momentul de faţă la DSP.

De răspuns, să ştiţi că se răspunde în timp real, tocmai de aceea colegii noştri de la Impact Hub se ocupă foarte bine de gestionarea a acestui lucru.”

Oana Nicolescu, despre voluntari: ,,Au deschis puntea pe care noi am lansat-o o către societatea civilă”

,,Foarte mult ne-au ajutat. Ei au deschis această punte pe care noi am lansat-o o către societatea civilă. Alături de noi au mai venit inclusiv şi voluntarii Facultăţilor de Medicină, motiv pentru care a fost un lucru extraordinar de benefic.”

Tudor Apostoiu, despre afaceri în vremea pandemiei, reinventare şi...burgeri!

Şi de la altruism şi solidaritate în vremea Covid-19, trecem la un invitat care, prin prisma meseriei lui, îţi verifică gustul şi mirosul. Vorbim despre Tudor Aposteanu, antreprenorul care a făcut din burgeri o afacere.

Fost canotor şi fost concurent la MasterChef, Tudor îţi spune cum a schimbat această perioadă soarta afacerilor din România, dar şi cum a ajuns să se îndrăgostească iremediabil de gastronomie. Cât de mult l-a ajutat notorietatea atunci când şi-a început afacerea, dar şi de greu este să te menţii în topul preferinţelor oamenilor în materie de bucătărie?

T. Aposteanu: ,,Aveam ca variante ori să închidem, ori şomaj tehnic, ori să stau să-mi plâng de milă”

Tudor Aposteanu, fost canotor, actualmente antreprenor – vom afla chiar de la el de ce s-a oprit la un business cu burgeri – îţi spune cum s-a descurcat în această perioadă care a schimbat regulile jocului pe piaţa muncii. Mărturiseşte că avea trei opţiuni concrete. A ales-o pe cea cu care a fost cât de cât confortabilă, atât pentru el, cât şi oamenii din echipa lui.

,,M-am oprit la burgeri pentru că găteam burgeri acasă. Pe pandemie, ne-am reinventat un pic. Aveam ca variante ori să închidem, ori şomaj tehnic, ori sa stau să-mi plâng de milă. Ne-am reinventat, avem spaţii mai mici şi mergem mai mult pe delivery de burgeri. În plină pandemie, noi am luat francize la Timişora, Satu Mare. (...)”

T. Aposteanu: ,,Este de datoria mea să mă reinventez în calitate de manager”

Oricât de greu i-a fost, reuşeşte să-şi menţină echipă unită. Important este că, până acum, niciun un om nu a fost trecut în şomaj tehnic.

,,Nu mi-am băgat niciun om în şomaj tehnic. Când a început pandemia, în seara de 16 martie, i-am chemat la mine acasă să le fac acele adeverinţe să poată să vină la muncă a doua zi. Doi dintre ei s-au mirat că ţinem deschis. Nu am vrut să îi bag în şomaj tehnic pentru că este de datoria mea să mă reinventez în calitate de manager şi de antreprenor şi să vin cu ceva nou ca omanii mei să nu aibă de suferit.

Nu e nici vina mea, nici vina lor că există o pandemie, dar nu pot să îi las acum. Eu sunt antreprenor, eu am sacii în căruţă şi ei nu mai veniţi la muncă.”

T. Aposteanu: ,,Facem teste o dată la 3 zile la toţi angajaţii”

Epidemia de Covid-19 a adus la pachet responsabilităţi care trebuie respectate, mai ales atunci ai o activitate de delivery. Tocmai de aceea, Tudor Aposteanu se bazează mult pe testarea angajaţilor săi.

„Îi testez foarte des pe angajaţii mei pentru ca avem o activitate de delivery, facem teste o dată la 3 zile la toţi angajaţii.(...) Aş vrea să cred că totul este bine şi va fi bine, dar m-aş îmbăta cu apă rece. Dacă ascultăm mai puţin ce se scrie în presă şi gafele pe care le fac cei care ne conduc această ţară, înţelegem că există o perioadă grea.”

T.Aposteanu, despre relaţia dintre stat şi antreprenor: ,,Unul fără altul nu se poate!”

,,Pentru a salva business-urile cred că trebuie să existe un hibrid între stat şi antreprenor. Unul fără altul nu se poate. Degeaba îţi dă statul dacă antreprenorul nu ştie ce se facă cu ei. Este valabil şi invers.”

T. Aposteanu: ,,În 2001, viaţa mea de canotor s-a terminat!”

„Hobby-ul meu era să gătesc. A urmat MasterChef-ul dintr-o glumă, o întâmplare, s-au întâmplat toate foarte repede. Am avut un accident de maşină în 2001 şi viaţa de canotor s-a terminat. Cel mai nasol pentru un sportiv este sănătatea. La mine, s-a terminat într-un moment încă tânăr.”