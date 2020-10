Publicis Events lansează platforma de evenimente outdoor SUMMER IN THE CITY

Vineri, 3 iulie (ora 20:00), Irina Margareta Nistor va prezenta live filmul “Motherless Brooklyn” (producţie 2019). Produs şi regizat de Edward Norton, filmul este nominalizat la Globurile de Aur 2020 pentru cea mai bună coloană sonoră.





Sâmbătă, 4 iulie (ora 20:00), chiar de ziua Americii, Irina Margareta Nistor va prezenta live documentarul despre fenomenul Woodstock. Spectaculoasa poveste a festivalului care a marcat istoria muzicii este precedată de concertul live al trupei Dream On care va introduce spectatorii în atmosfera acelor ani.





Publicis Events este prima agenţie de evenimente care, în acest moment, pune la dispoziţia publicului un spaţiu funcţional în aer liber, cu o capacitate de până la 500 de persoane care vor putea sta pe scaune, la mese sau individual. Spaţiul este adaptat tuturor normelor de siguranţă şi de distanţare socială.





Arena Tei este destinată atât publicului larg, prin platforma SUMMER IN THE CITY, cât şi companiilor aflate în căutarea unei soluţii viabile pentru implementarea evenimentelor corporate, fiind dotată cu tot ceea ce înseamnă logistică şi echipament tehnic.





„Ştim cu toţii că situaţia globală a afectat atât oamenii din industria de evenimente, cât şi publicul spectator. După aproape trei luni de întâlniri online, se simte din ce în ce mai acut nevoia de-a ne reuni în siguranţă ca să ne bucurăm de entertainment de calitate. Aşa că, dacă 2020 tot ne-a dat planurile peste cap şi ne vom petrece timpul mai mult în oraş, ne-am dorit să creăm o platformă de evenimente care să aducă bucurie tuturor în weekend-urile de vară din Bucureşti. Am descoperit spaţiul perfect pentru evenimente în aer liber, în care să putem acomoda 500 de persoane pe scaune, l-am adaptat tuturor normelor şi i-am luat alături de noi pe cei mai profesionişti furnizori. Ne bucurăm să vă anunţăm că, începând cu weekend-ul 3-4 iulie, vă aşteptăm la ARENA TEI, să ne facem împreună vara frumoasă!”, Gabriel Constantinescu, General Manager – Publicis Events.





Un spaţiu exclusiv, cu circuit închis, Arena Tei este situată în cadrul bazei Romsilva - str. Petricani 9A, departe de zgomotul străzii, într-o zonă verde, aerisită. Spectatorii vor avea la dispoziţie şi o zonă de food & drinks, cu meniuri gourmet.



Pentru mai multe detalii despre evenimente, vă invităm să intraţi pe pagina: https://www.facebook.com/ARENATEI/.





Biletele se găsesc în format electronic pe www.iabilet.ro şi, internaţional, pe www.kooltix.com. În format fizic, biletele pot fi achiziţionate în magazinele Flanco, Diverta, Metrou Unirii 1, magazinele Muzica, IQ BOX, Uman, Libmag şi pe terminalele Selfpay. Online, se poate plăti cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo, pe factura Vodafone sau Orange sau, ramburs, prin Fan Courier oriunde în ţară.