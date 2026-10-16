Regretata interpretă de folclor Lucreția Ciobanu revine în dialog cu publicul prin AI

Realizat cu ajutorul inteligenței artificiale AiRox, proiectul își propune să apropie publicul de viața, cariera și moștenirea culturală a celei care a rămas în memoria românilor drept „Doamna Munților”.

Memoria Lucreției Ciobanu, una dintre cele mai îndrăgite voci ale cântecului popular românesc, va fi omagiată sâmbătă, în localitățile Topârcea și Ocna Sibiului. Dincolo de momentele comemorative și evocarea personalității sale artistice, ediția din acest an aduce în prim-plan o inițiativă care conectează patrimoniul folcloric la noile tehnologii: lansarea unui chatbot construit în jurul personalității și moștenirii artistice a interpretei.

Inițiativa propune o modalitate modernă de a păstra vie memoria unei artiste care a făcut cunoscute cântecul și tradițiile românești din zona Mărginimii Sibiului. Prin intermediul inteligenței artificiale, publicul va putea descoperi o nouă formă de interacțiune cu universul cultural al Lucreției Ciobanu, într-un demers de valorificare și transmitere a patrimoniului către generațiile tinere.

Chatbotul „Lucreția Ciobanu”, punctul de atracție al evenimentului

Lansarea chatbotului „Lucreția Ciobanu” va avea loc începând cu ora 13:00, la Centrul Cultural din Ocna Sibiului, în cadrul simpozionului „Doamna Munților și ecoul viitorului”.

Proiectul este realizat cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială AiRox și reprezintă elementul de noutate al manifestărilor din acest an. Conceptul aduce împreună memoria unei personalități emblematice a folclorului și instrumentele digitale contemporane, oferind o perspectivă actuală asupra modului în care valorile culturale pot fi păstrate, promovate și făcute accesibile publicului.

Într-o perioadă în care tehnologia schimbă felul în care oamenii descoperă informația și interacționează cu patrimoniul, un asemenea proiect deschide noi posibilități pentru promovarea culturii tradiționale. Folclorul nu rămâne doar în arhive, în înregistrări și în amintirile celor care au cunoscut-o pe artistă, ci poate fi prezentat și prin instrumente digitale adaptate publicului de astăzi.

Tradiția întâlnește viitorul

Prin lansarea chatbotului dedicat Lucreției Ciobanu, organizatorii adaugă comemorării o dimensiune inovatoare, în care tehnologia devine un instrument de apropiere a publicului de valorile culturale românești.

Inițiativa pune în dialog două forme de transmitere a memoriei: evocarea tradițională, prin ceremonii, expoziții și mărturii, și explorarea digitală, prin inteligență artificială. În centrul acestui demers rămâne moștenirea „Doamnei Munților”, artista care a lăsat o amprentă puternică asupra folclorului românesc.

Accesul publicului este liber la ceremonia omagial-comemorativă și la expoziția dedicată carierei interpretei. Participarea la simpozion se face pe bază de invitație sau în limita locurilor disponibile.