Robert De Niro va primi un Palme d’Or onorific la cea de-a 78-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes

Robert De Niro va primi premiul pe 13 mai.

Legendarul actor are o lungă istorie pe Croazetă, scrie The Hollywood Reporter.

În 1976, el a apărut în două filme din selecția oficială a festivalului: 1900 al lui Bernardo Bertolucci și Taxi Driver al lui Martin Scorsese, cel din urmă câștigând Palme d’Or. În 1983, a deschis festivalul cu The King of Comedy al lui Scorsese, urmând un an mai târziu cu Once Upon a Time in America al lui Sergio Leone. În 1986 a revenit cu The Mission al lui Roland Joffé, al doilea film al lui De Niro care a câștigat un Palme d’Or.

În 2023 a fost ultima dată pe covorul roșu pe Croazetă cu filmul Killers of the Flower Moon al lui Scorsese.

Dublul câștigător al premiului Oscar a fost președinte al juriului de la Cannes în 2011.

Pe lângă primirea unui Palme d’Or onorific în timpul ceremoniei de deschidere, De Niro va participa la un masterclass pentru participanții la festival miercuri, 14 mai, la Teatrul Debussy.

„Am sentimente atât de apropiate pentru Festivalul de la Cannes…”, a spus De Niro despre omagiul pentru întreaga carieră. „Mai ales acum, când există atât de multe lucruri în lume care ne îndepărtează, Cannes ne aduce împreună – povestitori, cineaști, fani și prieteni. Este ca și cum ne-am întoarce acasă”, a adăugat actorul.

Festivalul de Film de la Cannes din 2025 se desfășoară între 13 și 24 mai.

Directorul festivalului de la Cannes, Thierry Fremaux, a declarat că selecția oficială va fi dezvăluită joi, 10 aprilie.