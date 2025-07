Filmul „Dracula” de Radu Jude, prezentat în avanpremieră la ediția a zecea a Festivalului Luna Plină

Festivalul de filme fantastice Luna Plină ajunge la ediția a zecea și include 6 filme prezentate în premieră națională. Capul de afiș al ediției este „Dracula”, noul film semnat de Radu Jude, proiectat în avanpremieră înaintea premierei internaționale de la Locarno.

Potrivit unui comunicat remis luni de organizatori, Festivalul Luna Plină – primul eveniment din România dedicat exclusiv cinematografiei fantastice – ajunge în acest an la a 10-a ediție și propune un program aniversar special, cu 16 lungmetraje, dintre care șase în premieră națională, filme cult, experimente vizuale și producții recente aclamate la festivaluri internaționale. Festivalul are loc la Biertan, județul Sibiu, între 15 și 17 august.

„Dracula”, în regia lui Radu Jude, este capul de afiș al ediției și va fi prezentat în avanpremieră națională, înaintea premierei internaționale din competiția oficială a Festivalului de la Locarno.

Publicul va avea ocazia să vadă titluri premiate precum: „Else” (r. Thibault Emin) – body horror vizual rafinat, selecționat la Sitges, „Weekend” (r. Daniel Oriahi) – horror nigerian surprinzător, din selecția Tribeca, „Still Life With Ghosts” (r. Enrique Buleo) – debut spaniol poetic și macabru, trilogia estoniană semnată de Rasmus Merivoo și Moonika Siimets, cu extratereștri animatronici și umor bizar.

În secțiunea de filme cu zombie sunt incluse: „Párvulos: Children of the Apocalypse” – premieră mexicană semnată de Isaac Ezban, „The Summer Hit” – comedie zombie uruguayană de Pablo Stoll, „Day of the Dead” (r. George A. Romero) – aniversare de 40 de ani.

Într-un alt eveniment special, „The Rocky Horror Picture Show” revine la 50 de ani de la lansare, într-o proiecție interactivă, iar SF-ul ucrainean „U Are The Universe” (r. Pavlo Ostrikov) va fi prezentat într-o versiune restaurată.

Un punct de atracție aparte îl constituie proiecția cine-concert a capodoperei mute japoneze „A Page of Madness” (1926), acompaniată live de trupa CelloFun și narată de Irina-Margareta Nistor.

Pentru prima dată, festivalul include și scurtmetraje românești de gen.

Închiderea ediției va fi marcată de un „shark double bill”: clasicul „Jaws” (Steven Spielberg), la 50 de ani de la premieră, și thrillerul intens „Dangerous Animals” (r. Sean Byrne), lansat anul acesta la Cannes.