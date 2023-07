S-a încheiat cu succes prima etapă a Proiectului RESTITUTIO CANTEMIR

Cu ocazia împlinirii a 350 de ani de la naşterea marelui om de cultură şi principe al Moldovei, Dimitrie Cantemir (1673-1723), Computerland România a iniţiat şi organizat Proiectul RESTITUTIO CANTEMIR. Prima etapă a Proiectului a pus accentul pe latura culturală a personalităţii enciclopedice a lui Dimitrie Cantemir.

Evenimentele derulate în cadrul Proiectului RESTITUTIO CANTEMIR s-au bucurat de un succes deosebit, atât în ţară, cât şi in străinătate, peste 3000 de persoane participând la manifestările organizate în:

• Cracovia – 14 mai 2023– Studio Romana Bobrowska – Radio Krakow

• Berlin - 17 mai 2023 - The Concert Hall of the Berlin State Library

• Bruxelles - 22 mai 2023– BOZAR – Palatul Artelor Frumoase

• Paris - 24 mai 2023– Sala Bizantină a Palatului Behague

• Iaşi – 26 mai 2023– Sala Unirii

• Bucureşti – 28 mai 2023 – Bookfest – prezentare Proiect RESTITUTIO CANTEMIR

În deschiderea evenimentelor, toţi participanţii au vizitat cu vizibil interes Expoziţia foto-documentară RESTITUTIO CANTEMIR, cu imagini după documente şi artefacte din perioada vieţii lui Dimitrie Cantemir, mai exact din secolele XVII-XVIII, organizată de către Arhivele Naţionale ale României, în parteneriat cu Academia Română, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Muzeul Naţional al Literaturii Române.

Expoziţiile au fost prezentate de curatorii desemnaţi de Arhivele Naţionale ale României: Doamna Codruţa Mihailovici (Cracovia şi Berlin), Doamna Laura Dumitru (Bruxelles şi Paris) şi de Domnul dr. Claudiu Turcitu, şef al Biroului Arhive Medievale, Fonduri Personale şi Colecţii (Iaşi).

Sălile au răsunat în acordurile compoziţiilor lui Dimitrie Cantemir, interpretate de Ansamblul Cameral de Muzică Veche “Anton Pann”, audienţa fiind fascinată de cele 7 compoziţii muzicale interpretate, despre care se cunoaşte cu certitudine că au fost create de Dimitrie Cantemir. Compoziţiile sunt preluate din lucrarea sa „Cartea Ştiinţei Muzicii după forma literelor” şi sunt contextualizate sonor cu ajutorul muzicienilor-cercetători din Ansamblul “Anton Pann” şi muzicienii invitaţi din SUA, Canada, Turcia şi Liban.



Unicitatea spectacolului a fost dată de utilizarea instrumentelor şi a interpretării specifice perioadei, alături de video-proiecţia holografică a principelui Dimitrie Cantemir, care şi-a prezentat “personal” creaţiile muzicale.

La finalul concertului, aplauzele furtunoase au rechemat pe scena cei 8 artişti, care au oferit cadou audienţei cate o piesă ce nu era inclusă în repertoriul iniţial.

Fiecare eveniment a beneficiat de prezenţa şefilor misiunilor diplomatice ale României în ţările în care s-a desfăşurat proiectul, alături de reprezentanţii Institutului Cultural Român:

CRACOVIA - E.S. Domnul Cosmin Onisii, Ambasador al României în Republica Polonă şi Domnul Ovidiu Miron, Directorul ICR Varşovia etc.

BERLIN - E.S. Doamna Adriana-Loreta STĂNESCU, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Federală Germania şi Domnul Cristian NICULESCU, Directorul ICR Berlin. Invitatul special al serii a fost dr.h.c. Gunter STOCK, fostul Preşedinte al Academiei de Ştiinţe şi Ştiinţe Umaniste Berlin-Brandenburg.

BRUXELLES - E.S. Doamna Andreea PĂSTÂRNAC, Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Regatul Belgiei, Domnul Nicolae BADEA – Preşedintele Computerland România, organizatorul Proiectului RESTITUTIO CANTEMIR, alături de Doamna Ioana DRĂGAN - Director general Direcţia Generală Reprezentanţe în Străinătate şi Comunităţi Istorice - Institutul Cultural Roman şi de Doamna Adriana PIETRĂREANU - Director adjunct ICR Bruxelles.



În renumita sală BOZAR ne-au mai onorat cu prezenţa şi:

- Numeroşi reprezentanţi ai misiunilor diplomatice:

• Badr ABDELATTY – Ambasadorul Egiptului în Belgia,

• Michael ADLER – Ambasadorul Statelor Unite în Belgia,

• Khalid Fahad AL-HAJRI – Ambasadorul Qatar în Belgia,

• Tamas Ivan KOVACS – Ambasadorul Ungariei in Belgia,

• Jean-François DELAHAUT - MAE BELGIA – Ambasador,

• Papa Diomaye M. DIAGNE – secretar II – Ambasada Senegal în Belgia,

• Sapar PALVANOV - Ambasadorul Turkmenistan în Belgia,

• Pascal SCHAFAUSER - Ambasador Liechtenstein în Belgia,

• Viorel CIOBOTARU – Ambasadorul Republicii Moldova în Belgia,

• Bramantyo Ardi ARDHANA – Secretar II Ambasada Indoneziei in Belgia,

• Liuying CHEN – ataşat cultural Ambasada Chinei în Belgia,

• Maria FAVVATA – ataşat al Ambasadei Greciei în Belgia,

• Michele JOB - Cabinetul ministrului federal David Clarinval,

• Francesco CORTI – consultant în cadrul cabinetului Vicepremierului şi Ministrului afacerilor sociale şi al sănătăţii publice – Frank Vandenbroucke.

Lideri ai mediului privat:



• Irina Socol – Software Imagination & Vision (SIMAVI), Evangelor Evangelides – CONSULTANT, Antonio Soeiro – EVERIS, Fabio Mazzarini – ALMAVIVA, Nicolas Loozen – PWC, Nicolas Courtin şi Dammini Maravelakis – SOPRA STERIA, Georgios Makris – EUROPEAN DYNAMICS şi Stefan Slavnicu – ORANGE BELGIA etc.

- Reprezentanţi ai Parohiilor ortodoxe din Belgia:

• Gheorghiţă Macovei – preot Parohia ortodoxă Hoogstraten, Mario Mihai – Parohia ortodoxă Antwerpen, Bogdan Popescu – Parohia ortodoxă Sf. Parascheva Bruxelles, Gabriel Pop – Parohia ortodoxă Zeebrugge, Adrian Tiron – Parohia ortodoxă Anderlecht etc.

- Reprezentanţi ai presei:

• Bogdan Isopescu – Radio România Actualităţi, Laura Damian – jurnalist Timpul Bruxelles, Adrian Florea – RoExpat etc.

PARIS - ES Simona Miculescu, ambasador al României la UNESCO, Doamna Sena Latif, însărcinat cu afaceri ad interim al Ambasadei României la Paris, Doamna Ioana Drăgan, director general al DGPRCI - Institutul Cultural Român, Doamna Doina Marian, directoarea Institutului Cultural Român de la Paris.

Computerland România doreşte să le mulţumească, pe această cale, tuturor reprezentanţilor misiunilor diplomatice, ai mediului privat şi ai parohiilor ortodoxe, ce au avut amabilitatea de a ne onora cu prezenţa la aceste evenimente unice, dedicate marelui cărturar al umanismului, Dimitrie Cantemir.

IAŞI - Preasfinţitul Părinte NICHIFOR Botoşăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, Cătălin Sorin Ivan, fost membru al Parlamentului European, reprezentanţi ai Primăriei Iaşi, ai Ateneului Naţional din Iaşi, ai Filarmonicii, ai Consiliului Judeţean Iasi, ai Universităţii de Arte şi ai Facultăţii de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloaie etc.

Suntem deosebit de încântaţi de Parteneriatul încheiat cu Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, ce a susţinut evenimentele din Iaşi, peste 800 de invitaţi fiind prezenţi la concertul Ansamblului Cameral de Muzica Veche “Anton Pann”, organizat in cadrul Proiectului RESTITUTIO CANTEMIR, pe data de 26 mai 2023, în sala Unirii.

Nu a putut trece neobservată absenţa integrală a europarlamentarilor români şi a înalţilor funcţionari ai României la Bruxelles, la un eveniment major de promovare a personalităţii universale a lui Dimitrie Cantemir şi implicit a României.



A doua etapă a Proiectului RESTITUTIO CANTEMIR urmează a starta în toamna acestui an, cu o serie de paneluri academice pe diferite domenii, susţinute de specialişti în fiecare domeniu/activitate a personalităţii principelui Cantemir, în parteneriat cu Academia Română, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Muzeul Naţional al Literaturii Române.

În cadrul Proiectului va fi realizat şi filmul documentar RESTITUTIO CANTEMIR, care va conţine o prezentare a lui Dimitrie Cantemir susţinută de interviurile dlui. acad. Ioan-Aurel Pop, a prof. Adrian Cioroianu, a dnei. prof. univ. dr. Manuela Cernat şi a dlui. prof. univ. dr. Bogdan Creţu.

Sunt de remarcat implicarea şi susţinerea oferite de Domnul Ioan-Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române şi de Domnul Ioan Dumitrache, Secretarul General al Academiei Române, pe parcursul pregătirii şi derulării întregului Proiect RESTITUTIO CANTEMIR.

Cea de-a doua etapă a manifestărilor culturale urmează a se desfăşura în toamna acestui an:

• 4 concerte internaţionale + expoziţia foto-documentară:

- Istanbul - septembrie – octombrie 2023

- Ankara – septembrie – octombrie 2023

- Chişinău – octombrie – noiembrie 2023

- Dubai – octombrie 2023

• 11 concerte naţionale + expoziţia foto-documentară:

- Constanţa, Drobeta-Turnu Severin, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Timişoara, Alba-Iulia, Galaţi, Brăila, Craiova şi Bucureşti – octombrie - noiembrie 2023.

Parteneri Proiect: Academia Română, Academia de Ştiinţe a Moldovei, Institutul Cultural Român, Muzeul Naţional al Literaturii Române, Arhivele Naţionale ale României, Asociaţia pentru Cultură şi Tradiţie Anton Pann, Primăria Municipiului Iaşi, Ateneul Naţional din Iaşi, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Societatea Română de Televiziune, Radio România, Trinitas TV, Software Imagination & Vision (SIMAVI), Prodal 94, Carpatina şi Romfilatelia.

Proiectul este înscris în Calendarul de Manifestări al Ministerului Culturii, care a acceptat şi patronajul acestuia. Organizarea proiectului încearcă să reflecte dimensiunea enciclopedică a vieţii şi operei lui Dimitrie Cantemir.

Mai multe imagini de promovare a Proiectului pot fi descărcate accesând link-urile: