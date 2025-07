Șapte producții românești, în competițiile oficiale ale Festivalului de Film de la Sarajevo

Organizatorii festivalului au anunțat lista cu filmele selectate miercuri. Filmele românești sunt prezente în patru secțiuni competiționale: lungmetraj, scurtmetraj, film documentar și film studențesc.

Două lungmetraje românești, în competiția principală:

• „Sorella di Clausura”, regizat de Ivana Mladenović, este o coproducție România–Serbia–Italia–Spania, care a avut premiera mondială la Locarno. Filmul spune povestea unei tinere care vine la București visând la un viitor artistic, dar se confruntă cu realitatea dură a orașului. Producători: Ada Solomon și Ivana Mladenović.

• „Dumnezeu nu ne va ajuta” / „God Will Not Help”, regizat de Hana Jušić, este o coproducție Croația–România–Italia–Franța–Grecia–Slovenia. Filmul îl are în distribuție pe actorul român Bogdan Farcaș și a fost prezentat tot în premieră la Locarno.

Două scurtmetraje românești, în competiția de profil:

• „Alișveriș”, regizat de Vasile Todinca, prezentat în premieră mondială la Cannes (Semaine de la Critique), spune povestea unei tinere care, din cauza datoriilor, este împinsă la sacrificii extreme. Producători: microFILM, Avanpost, Hi Film Productions.

• „Index”, regizat de Radu Muntean, aduce o perspectivă matură și introspectivă asupra tensiunilor personale și sociale, fiind inclus în competiția de scurtmetraj în premieră regională.

Un documentar românesc, în competiția oficială:

• „Tata”, realizat de Lina Vdovîi și Radu Ciorniciuc, este o coproducție România–Germania–Olanda. Filmul are premiera regională la Sarajevo și oferă o privire profundă asupra relațiilor de familie într-un context socio-economic dificil.

Două filme românești, în competiția studențească:

• „După ore”, regizat de Marius Papară – premieră mondială, un film care explorează dificultățile și sensibilitățile adolescenței.

• „Fursecuri și lapte”, regizat de Andrei-Tache Codreanu – premieră regională, o poveste despre copilărie și abandon.

Festivalul de la Sarajevo este unul dintre cele mai importante festivalul de film din Europa de Sud-Est, atrăgând anual sute de producții din regiune și din lume. În 2025, selecția oficială include 1036 de filme, dintre care 195 de lungmetraje, 291 de documentare și 550 de scurtmetraje și filme studențești.