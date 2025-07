Trei filme românești intră în competiția oficială a Festivalului de Film de la Locarno. Cine sunt regizorii 

Cel mai nou film semnat de multipremiatul regizor Radu Jude, „Dracula”, este cap de listă la Locarno. Un film caleidoscopic, cu 15 povești în jurul mitului lui Vlad Țepeș, care îi are în distribuție pe Alexandru Dabija, Oana-Maria Zaharia, Gabriel Spahiu, Ilinca Manolache, Lukas Miko, Șerban Pavlu.

Filmul este produs de Saga Film, în coproducție cu microFILM și parteneri din Austria, Luxemburg, Elveția, Brazilia, Marea Britanie.

„Am vrut să ofer în Dracula de toate pentru toți: film comercial, satiră, film politic, film erotic și, desigur, vampiri”, a declarat regizorul Radu Jude, într-un comunicat oficial.

Printre filmele din competiție se numără și „Sorella di Clausura”, regizat de Ivana Mladenović, din Serbia, stabilită în România. Filmul va fi prezentat în premieră mondială la Locarno.

Coproducție România–Serbia–Italia–Spania

Coproducție România–Serbia–Italia–Spania, pelicula este o satiră empatică a melodramelor romantice, inspirată dintr-o poveste reală. Din distribuție fac parte Katia Pascariu, Cendana Trifan, Miodrag Mladenović. Producătorii sunt Ada Solomon, Ivana Mladenović, Ines Vasiljevic, Bernat Manzano.

De asemenea, filmul „Dumnezeu nu ne va ajuta” / God Will Not Help, regizat de Hana Jušić, din Croația, face parte din competiția internațională, pelicula fiind o coproducție Croația–România–Italia–Franța–Grecia–Slovenia.

Filmul reprezintă o dramă despre șocul unei comunități închise la apariția unei femei străine, iar din distribuție fac parte Bogdan Farcaș, Manuela Martelli, Ana Marija Veselčić. Coproducători din partea României sunt Ada Solomon, Diana Caravia.

„Nu mă lăsa să mor”, în regia lui Andrei Epure

Totodată, filmul „Nu mă lăsa să mor”, în regia lui Andrei Epure, a fost selecționat în secțiunea Cineasti del Presente. Debutul în lungmetraj al regizorului, filmul este o meditație despre moarte și doliu, având în distribuție pe Cosmina Stratan, Elina Löwensohn, Silviu Debu, Mihaela Sîrbu.

Festivalul de la Locarno, aflat la a 78-a ediție, este una dintre cele mai vechi și prestigioase platforme ale cinematografiei de autor. În 2025, actorul Jackie Chan și actrița Lucy Liu vor fi omagiați pentru întreaga carieră.