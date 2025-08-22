Ivana Mladenović câștigă premiul pentru regie la Festivalul de Film de la Sarajevo

Regizoarea sârbo-română Ivana Mladenović a fost recompensată vineri seară cu premiul pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul său Sorella di Clausura.

Filmul spune povestea Stelei, o femeie dintr-o zonă rurală a României, care se îndrăgostește de un muzician balcanic după ce îl vede la televizor.

Într-un interviu acordat festivalului, Mladenović a explicat cum a combinat ficțiunea cu realitatea, bazând filmul pe manuscrisul autobiografic al Lilianei Pelici. „Este totul adevărat, cu excepția părților pe care le-am schimbat, care sunt aproape toate. Este acel spațiu frumos și ciudat între ficțiune și realitate”, a declarat regizoarea.

Acțiunea filmului se desfășoară în 2008, în perioada aderării României la Uniunea Europeană și a crizei financiare. „Pentru cineva ca Stela, o femeie de 36 de ani deja săracă, visul european era mereu inaccesibil. Povestea ei ar putea avea loc oricând, pentru că e despre lupta de a supraviețui într-un sistem care se mișcă mai repede decât poți”, a spus Mladenović.

Cea de-a 31-a ediție a Festivalului de Film de la Sarajevo s-a încheiat vineri la Teatrul Național Sarajevo, prin decernarea premiilor Inima Sarajevo. Ceremonia a fost prezentată de Helena Vuković.

Premiul pentru cel mai bun film a fost acordat coproducției slovene Vjetre, pričaj sa mnom, regizată de Stefan Đorđević.

Premiul pentru cel mai bun actor a fost acordat lui Andrija Kuzmanović, iar actrițele Sara Al Saleh, Alina Juhart, Mia Skrbinac și Mina Milovanović au împărțit premiul pentru cea mai bună actriță pentru rolurile lor din filmul Fantasy.

În cadrul competiției, alte distincții au fost acordate astfel:

• Tarik de Adem Tutić – cel mai bun film studențesc;

• Zima u martu de Natalia Mirzoyan – cel mai bun scurtmetraj;

• Eraserhead in a Knitted Shopping Bag de Lili Kes – premiu special pentru scurtmetraj;

• U paklu s Ivom de Kristina Nikolova – premiu special al juriului pentru documentar;

• Zemlja za muškarce de Mariam Bakacho Khatchavani – cel mai bun scurt documentar, cu nominalizare la Oscar;

• Naše vrijeme će doći de Ivetta Locker – cel mai bun documentar;

• I Believe The Portrait Saved Me de Albana Muja – premiu special pentru documentar;

• DJ Ahmet de Georgi M. Unkovski – Premiul Special „Perspectives of the Young”;

• Bog neće pomoći de Hana Jušić – premiu special pentru promovarea egalității de gen.

Festivalul a evidențiat coproducțiile internaționale și talentele emergente din regiunea balcanică, confirmând Sarajevo ca un centru cultural important pentru cinematografie.