10 zile de film documentar la Sibiu: Astra Film Festival aduce 65 de premiere mondiale și europene

Astra Film Festival 2025 va avea loc în perioada 17-26 octombrie și propune o selecție de peste 70 de documentare din întreaga lume, dintre care 65 în premieră mondială.

De la cineaști consacrați la voci emergente, de la realitatea locală la perspective globale, selecția competițională Astra Film Festival reunește cele mai relevante documentare ale momentului, care concurează pentru premiile celor cinci secțiuni competiționale: România, Europa de Est, Voci emergente, DocSchool și Doc Shorts. Sunt filme ce oglindesc lumea în care trăim prin povești reale ale unor oameni din toată lumea.

Practic, selecția tematică AFF2025 desenează felul în care societatea se transformă sub impactul erai digitale, a războaielor sau a manipulării, așa cum rezultă din cele nouă secțiuni tematice: Femeie / Mamă – Cu ce preț?, #Occident. O privire critică, Fețele dictaturii, Pe ambele părți ale frontului sângeros, Criza masculinității, Arta ca unealtă de autoexplorare și vindecare, Noul val al extremei drepte, Cum devii adult, cum devii părinte?, Când presa devine fabrică de știri false.

Dezbaterile din programul DocTalks pornesc de la unele dintre cele mai puternice filme din festival și își propun să creeze un dialog real între oameni și punți de comunicare eficiente. Dezbaterile, care vor avea loc la Sala Thalia a Filarmonicii din Sibiu, vor fi moderate de jurnaliști redutabili și invitați pe măsură, precum: Florin Negruțiu, Ioana Ciurlea, Anca Suciu, Alex Dima, Paula Herlo, Cristian Leonte, Emilia Șercan, Ramona Ursu, Erika Iasac, Radu Vancu, Ștefan Baghiu, Hari Bucur Marcu, Florin Sperlea, Răzvan Marcu, Ionela Băluță sau Costi Rogozanu.

De asemenea, într-o lume în care copiii sunt tot mai acaparați de universul digital din telefoanele inteligente, Astra Film Junior le propune un instrument aparte de învățare, empatie și gândire critică: cinemaul documentar. Pentru că un copil care învață să privească atent un film documentar va ști, mai târziu, să privească atent lumea și să o înțeleagă.

Pentru al doilea an consecutiv, Astra Film Festival le dedică în exclusivitate studenților la film din România și din Europa un program de formare, care include workshop-uri, masterclass-uri și activități practice din domeniul artei, producției și distribuției filmului documentar. Participă studenți și profesori de la șase universități de prestigiu din Praga, Zagreb, Vilnius, Bratislava, Zlin, prin programul Erasmus, cărora li se adaugă tot atâția de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj și de la UNATC București.

Pentru prima dată, workshopul internațional Ex Oriente Features are loc la Astra Film Festival, între 19 și 23 octombrie, aducând la Sibiu unii dintre cei mai importanți mentori și creatori de film documentar din Europa. Organizat de Institute of Documentary Film, programul sprijină dezvoltarea și finanțarea filmelor creative de non-ficțiune din Europa Centrală și de Est. Prezența Ex Oriente la Sibiu confirmă rolul festivalului ca hub european al filmului documentar, unde educația, creația și industria se întâlnesc pentru a modela viitorul cinemaului de non-ficțiune.

Astra Film Festival este cel mai longeviv festival de film din România și unul dintre cele mai prestigioase evenimente de non-ficțiune din Europa.