Schimb cultural neașteptat: un artefact egiptean descoperit într-o bucătărie romană veche de 2.000 de ani

Arheologii au descoperit un vas în stil egiptean vechi de 2.000 de ani, reutilizat ca recipient de bucătărie într-un thermopolium (restaurant antic roman, echivalentul fast-food-ului de astăzi) din Pompeii, oferind noi perspective asupra schimburilor culturale din lumea romană antică, scrie New York Post.

Descoperirea, anunțată de Parcul Arheologic Pompeii, arată cum spațiile cotidiene integrau obiecte exotice cu mult înainte ca orașul să fie acoperit de cenușa Muntelui Vezuviu în anul 79 d.Hr.

Vas egiptean descoperit într-un thermopolium antic

Situla ceramică, de obicei un vas decorativ prețuit în grădinile din zona Vezuviului, a fost găsită în Thermopoliumul din Regio V, un punct de vânzare de mâncare caldă frecventat de locuitorii din Pompeii.

Deși excavarea a avut loc în 2023, oficialii parcului au anunțat descoperirea abia luna aceasta, precizând că analizele de restaurare ar putea dezvălui în curând conținutul original al vasului.

Arheologii au identificat și ustensile de bucătărie bine conservate, morițe și amfore mediteraneene pentru vin, oferind o imagine detaliată a vieții de zi cu zi din acel local.

O privire asupra creativității și mobilității culturale din clasele de jos

Potrivit directorului parcului, Gabriel Zuchtriegel, situla reutilizată arată cum chiar și pompeienii din clasele de mijloc sau de jos își decorau spațiile domestice și sacre cu obiecte importate.

Vasul reflectă mobilitatea stilurilor, gusturilor și posibil a ideilor religioase ce circulau în Imperiul Roman, inclusiv influențe din cultele egiptene și, ulterior, din creștinismul timpuriu.

Noi perspective asupra vieții cotidiene din Pompeii

Thermopoliumul includea și un mic apartament la etaj, unde locuiau negustorii, oferind un context social suplimentar asupra cartierului.

Oficialii au descris situla drept o dovadă clară a schimburilor comerciale și culturale care au caracterizat orașul Pompeii, cunoscut pentru diversitatea sa.

Anunțul vine după o serie de evoluții arheologice recente, inclusiv reconstrucția unei grădini antice și noi detalii despre lupta pentru supraviețuire a unei familii în timpul erupției.