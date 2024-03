Se vinde limuzina albă a lui John Lennon. Cântăreţul o comandase la Stuttgart, în 1969

„Baby you can drive my car”, au cântat Beatles, în 1965. Însă, vedeta trupei, John Lennon, a lăsat doar câţiva oameni să se urce la volanul lui Mercedes-Benz 600 Pullman (versiunea de peste 6 metri lungime), care în anii şaizeci şi şaptezeci a fost considerată o capodoperă a ingineriei şi a opulenţei .Modelul a fost produs în doar 428 de exemplare.

Acum, acea maşină pe care Lennon a comandat-o pe când încă era membru al trupei şi care a trecut la George Harrison imediat după despărţirea artiştilor, a fost scoasă la vânzare în Anglia de celebrul dealer de lux vechi John Hartley, la un preţ nedezvăluit.

Cântăreţul, care era unul dintre cei mai bogaţi artişti ai vremii, şi-a comandat Mercedesul alb direct la producătorul cu sediul la Stuttgart, în 1969. Maşina încă mai păstrează radioul Blaupunkt, magnetofonul Pioneer, o platană Philips-Mignon şi un set de difuzoare.

„Domnul Lennon a optat pentru funcţii care i-au oferit un refugiu pentru creativitatea sa”, se arată pe site-ul pe care este acum de vânzare limuzina. Beatles-ul a primit aproape tot ce-şi dorea de la constructorul de automobile din Stuttgart.

Scaunele din spate sunt împodobite cu ornamente din lemn. Lennon a plătit echivalentul a 290.000 de euro pentru limuzina visată, iar el şi soţia Yoko Ono au folosit-o în mod regulat, inclusiv pentru lansarea cărţii sale, în 1971.

După ce a fost vândut lui George Harrison, Mercedesul a ajuns în Statele Unite, cumpărat de Mary Wilson, de la trupa The Supremes, unde Diana Ross şi-a început cariera.

În anii 1990, vehiculul de 6,24 metri lungime a ieşit la licitaţie şi a ajuns în mâinile colecţionarului finlandez Mikael Borgman, care l-a supus unei restaurări riguroase efectuate chiar de Mercedes, care l-a costat peste 300.000 de euro.

În timpul demontării totale a vehiculului, printre altele, complexul sistem hidraulic a fost complet reînnoit. După ce a rămas expusă timp de 6 luni în Muzeul Mercedes-Benz din Stuttgart, maşina a fost vândută din nou la licitaţie şi este acum gata să treacă în mâinile unui nou proprietar dornic să plătească câteva milioane pentru atâta istorie.