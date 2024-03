Semnificaţii istorice pentru data de 15 martie. De la asasinarea lui Iulius Cezar la întoarcerea lui Cristofor Columb şi bătălia de la Monte Cassino

1493 - Cristofor Columb se întoarce în Spania din prima sa călătorie în Emisfera Vestică

1820 - Maine devine cel de al 23–lea stat al SUA

1830 - S-a născut scriitorul Paul Heyse, laureat al premiului Nobel pentru Literatură în 1910 (m.1914)

1842 - A încetat din viaţă scriitorul italian Luigi Cherubini (n. 8 sept 1760)

1848 - A început, la Budapesta, Revoluţia maghiară anti-habsburgică

1854 - S-a născut Emil Adolf von Behring, laureat al premiului Nobel pentru Fiziologie şi Medicină în 1901 (m. 1917)

1906 - Se înfiinţează compania de automobile Rolls Royce

1917 - Abdică Ţarul Nicolae al II-lea, eveniment care marchează sfîrşitul dinastiei Romanovilor şi a Imperiului Ţarist

1941 - A încetat din viaţă pictorul Alexei von Jawlensky, unul dintre cei mai importanţi reprezentanţi ai picturii de factură mistică (n. 1864)

1944 - În cel de al doilea Război Mondial, are loc bătălia de la Monte Cassino

1945 - În cel de al doilea Război mondial, armata română duce lupte grele pentru eliberarea oraşului cehoslovac Branska-Bystrica

1956 - Are loc, la New York, premiera musicalului My Fair Lady, de Frederic Loewe, adaptare după piesa Pygmalion de George Bernard Shaw

1961 - Africa de Sud se retrage din Commonwealth

1964 - A încetat din viaţă poetul şi prozatorul Al. O. Teodoreanu (Păstorel) (n.1894)

1975 - A încetat din viaţă omul de afaceri grec Aristotel Onassis (n. 1906)

1981 - A încetat din viaţă regizorul René Clair, membru al Academiei Franceze (n. 1898)

1986 - A încetat din viaţă actorul Alexandru Giugaru, personalitate importantă a scenei româneşti (n. 1897)

1999 - Au fost retrase din circulaţie bancnotele cu valoarea nominală de 1.000 şi 5.000 de lei, emisiunile 1991-1993