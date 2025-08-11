Un nou nume din România pe lista hotelurilor selectate de Ghidul Michelin. În ce zonă a țării se află

Bethlen Estates Transylvania este acum inclusă în ghidul Michelin la categoria hoteluri, selecție realizată de Tablet Hotels. Așa cum Ghidul Michelin definește gastronomia de fine dining, Tablet Hotels redefinește locurile de cazare – cu același angajament pentru calitate excepțională.

Ascunsă într-un sat mic din colinele Crișului, proprietatea a fost numită unul dintre cele mai extraordinare locuri de cazare din lume. Nu pentru că am căutat perfecțiunea, ci pentru că am protejat ceea ce era deja perfect prin simplitatea sa. Atunci când protejezi spiritul unui loc, lumea observă, au scris reprezentanții hotelului pe pagina oficială de Facebook.

„A fi aleși să facem parte din Tablet Hotels, experții în hoteluri ai Ghidului Michelin, este o onoare incredibilă pentru noi”, a declarat contele Nikolaus Bethlen, vizionarul din spatele renașterii domeniului.

„Misiunea noastră a fost întotdeauna să păstrăm moștenirea Transilvaniei, deschizându-i totodată porțile către lume într-un mod atent și plin de sens. Această recunoaștere confirmă că munca noastră are ecou dincolo de regiunea noastră și ne arată că suntem pe drumul cel bun”, a adăugat acesta.

Cheia Michelin pentru hoteluri

Pe lângă ghidul Michelin al restaurantelor, care oferă stele – de la una până la trei – experiențelor gastronomice deosebite, începând din primul semestru al anului 2024 există și ghidul Michelin al hotelurilor, care va oferi drept recunoaștere “cheia Michelin”.

În platforma Michelin și în aplicație se regăsește deja o selecție de 5000 de hoteluri din 120 de țări, alese pentru că respectă cele 7 criterii de ospitalitate Michelin: au o componentă locală pronunțată, o arhitectură deosebită și un design interior special, servicii de un nivel ridicat și coerente de-a lungul timpului, un raport corect între calitate și preț, dar și un criteriu esențial al autenticității.

Ghidul ospitalității are o acoperire diferită de cel gastronomic, având în vedere că în selecție se regăsesc 120 de țări, iar ghidul Michelin gastronomic acoperă numai 25 de țări.

În lista celor 5.000 de hoteluri selectate din 120 de țări există alte trei destinații din România: Singureni Manor, Atra Doftana și Marmorosch București, potrivit Finesociety.ro.

România nu se află pe harta ghidului gastronomic

În prezent, România nu se află pe harta ghidului gastronomic Michelin, astfel că ideea unui restaurant local de a obține „prima stea Michelin pentru România” rămâne, deocamdată, doar un obiectiv personal.

Atribuirea stelelor este posibilă doar în țările unde există un ghid Michelin și unde inspectorii oficiali efectuează vizite anonime pentru evaluarea meniului.

Gwendal a menționat, însă, că Europa de Est intră tot mai mult în atenția ghidului, având în vedere dezvoltarea rapidă a scenei gastronomice din ultimii ani. În regiune, Slovenia deține primul restaurant cu trei stele Michelin din Europa Centrală și de Est, iar Serbia și Ungaria au deja propriile ghiduri gastronomice.

Muzeul ASTRA – triadă de stele Michelin pentru patrimoniul cultural

În Ghidul aniversar Michelin „România 500: peisaje, destinații și experiențe”, Muzeul ASTRA a fost notat cu cele trei stele maxime, alături de Muzeul Național de Artă al României și Muzeul Țăranului Român

Mai mult, în ediția din 2019 a ghidului tipărit Michelin, Muzeul ASTRA a fost prezentat drept “recomandat turiștilor din toată lumea”, evidențiindu-se atât ca anvelopă culturală, cât și ca punct gastronomic prin ateliere interactive și demonstrații culinare. În ediția aniversară recentă a ghidului, Muzeul ASTRA și-a menținut triada de stele pentru a doua oară consecutiv.