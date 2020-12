VIDEO Culoare printre blocurile gri. Bucureştiul are parte de o nouă pictură murală creată de Wanda Hutira

O nouă pată de culoare se va distinge în griul vremurilor de acum. Vorbesc despre ceva oustanding. Bucureştiul are parte de o nouă pictură murală creată de Wanda Hutira.

Are două titluri interesante, "I dont know, how but i will" un titlu, pentru că artista a trebuit să lucreze la temperaturi apropiate de de 0 şi al doilea titlu "de ce e mai uşor să ne imaginăm o apolcalipsa decât o revoluţie".

Explicaţia celui de-al doilea titlu este că pictură a fost creată în contextul pandemic, iar curatorii au vrut să-ţi ofere experienţă unei lucrări de artă în spaţiul public în contextul în care sălile de teatru şi muzeele sunt închise, iar concerte anulate. Artiştii spun că este o nevoie de artă şi de a gândi cumva dincolo de coronavirus.

„Este o mare bucurie atât pentru noi, dar şi pentru restaurantul Grani deoarece în vremuri atât de nefericite este păzit pe de o parte şi de altă de pictură murală”, a afirmat Livia Florea, curator buchARTestIN

Dacă eşţi curios să vezi mai bine despre ce e vorba, fie faci o vizită la restaurantul Grano, fie faci o plimbare pe str. Puţul lui Zamfir 42. E gratis să priveşti!





O nouă pată de culoare se va distinge în grîul vremurilor de acum. Vorbesc despre ceva oustanding. Bucureştiul are parte de o nouă pictură murală creată de Wanda Hutira şi vine cu două mesaje importante . Mesaje care te vor face să te opreş ţi puţ în şi să te gândeşti ce a vrut să spună autorul.

Are două titluri interesante , "I dont know, how but i will" un titlu, pentru că artista a trebuit să lucreze la temperaturi apropiate de de 0 şi al doilea titlu "de ce e mai uşor să ne imaginăm o apolcalipsa decât o revoluţie " TC OUT 00:36

(EXTRO) Explicaţia celui de- al doilea titlu este că pictură a fost creată în contextul pandemic, iar curatorii au vrut să-ţi ofere experienţă unei lucrări de artă în spaţiul public în contextul în care sălile de teatru şi muzeele sunt închise, iar concerte anulate. Artştii spun că este o nevoie de artă şi de a gândi cumva dincolo de coronavirus.

SINCRON LIVIA FLOREA Curator buchARTestIN MAM VIDEO 193504

TC ÎN 00:18 Este o mare bucurie atât pentru noi 00:20 MUSCĂ //, 00:23 dar şi pentru restaurantul Grani deoarece în vremuri atât de nefericite este păzit pe de o parte şi de altă de pictură murală. TC OUT 00:33

(EXTRO)

Dacă eş ţi curios să vezi mai bine despre ce e vorba , fie faci o vizită la restaurantul Grano, fie faci o plimbare pe str. Puţul lui Zamfir 42. E gratis să priveşti!

ÎN MAM POZE 189413 + 193500

ILUSTRAŢIE VIDEO 193506, 193507, 193508, 193509