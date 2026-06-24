10 lucruri pe care trebuie să le știi înainte de prima ta investiție

Tot mai mulți români caută modalități prin care să își pună economiile să lucreze, însă primul pas în lumea investițiilor poate părea dificil. Vestea bună este că nu mai ai nevoie de sume mari de bani sau de-o experiență impresionantă pentru a începe. Astăzi există aplicații, ca cea a XTB, care oferă acces la materiale educaționale, conturi de training și posibilitatea de a investi începând cu 75 de lei.

Înainte de prima investiție, este bine să cunoști câteva reguli simple.

Investește doar bani de care nu ai nevoie imediat

Investițiile sunt pentru obiective pe termen mediu și lung. Banii pentru cheltuieli neprevăzute ar trebui păstrați separat.

Nu ai nevoie de o avere pentru a începe

Mulți oameni cred că investițiile sunt doar pentru cei care au deja mulți bani. În realitate, poți începe și cu sume mici. La XTB, de exemplu, nu există o sumă minimă pentru a investi, astfel încât primul pas poate fi făcut indiferent de buget.

Nu există câștiguri fără risc

Orice investiție presupune un anumit grad de risc. De aceea, promisiunile de profit rapid și garantat trebuie privite cu prudență.

Investește în ceea ce înțelegi

Înainte să alegi un instrument financiar, documentează-te. Cu cât înțelegi mai bine cum funcționează o investiție, cu atât vei lua decizii mai informate.

Diversificarea contează

Distribuirea banilor în mai multe investiții poate reduce impactul unei evoluții negative a unui singur activ. Prin XTB poți investi în ETF-uri, o soluție utilizată de mulți investitori pentru a obține expunere diversificată la piețe, sectoare sau regiuni printr-un singur instrument.

Fluctuațiile sunt normale

Piețele nu cresc în linie dreaptă. Perioadele de scădere fac parte din proces și nu trebuie să provoace reacții impulsive.

Timpul este unul dintre cei mai importanți aliați

Investițiile sunt, de regulă, un proces de durată. Răbdarea și consecvența pot fi mai importante decât încercarea de a găsi momentul perfect pentru a investi.

Emoțiile pot influența deciziile

Frica și entuziasmul excesiv sunt două dintre cele mai frecvente motive pentru care investitorii fac greșeli.

Verifică întotdeauna costurile

Costurile contează în investiții. Chiar și comisioanele mici pot avea un impact asupra randamentelor în timp, motiv pentru care este important să le înțelegi înainte de a investi.

XTB oferă investiții în Acțiuni și ETF-uri cu comision 0%* pentru un rulaj lunar de până la 100.000 EUR și pune la dispoziția investitorilor informații clare și transparente despre costurile aplicabile.

Educația financiară este cea mai bună investiție

Înainte de a investi bani reali, este util să înveți noțiunile de bază și să înțelegi mecanismele pieței. XTB oferă conturi de training, materiale educaționale, webinare și analize de piață care te pot ajuta să capeți mai multă încredere înainte de a lua primele decizii.

Cu cât înțelegi mai bine cum funcționează investițiile, cu atât este mai ușor să eviți greșelile comune și să îți construiești o strategie pe termen lung.

În concluzie

Majoritatea investitorilor nu pierd bani pentru că încep prea devreme. Pierd pentru că încep prea târziu.

Ani întregi sunt petrecuți comparând variante, urmărind știri și așteptând condiții ideale. Între timp, piețele își continuă evoluția indiferent de îndoielile noastre. Din acest motiv, primul obiectiv al unui investitor aflat la început de drum nu este să găsească investiția perfectă, ci să evite blocajul perfecționismului.

Avertisment cu privire la riscuri

*0% comision pentru un rulaj lunar până în 100 000 EUR. Tranzacțiile efectuate după depășirea acestui prag vor avea un comision de 0.2% (minim 10 EUR). Se poate aplica un cost de conversie valutară de 0.5%.

Instrumentele financiare oferite sunt riscante. Investește responsabil.Investițiile implică riscuri și pot genera pierderi. Valoarea investițiilor poate crește sau scădea, iar randamentele din trecut nu reprezintă o garanție a rezultatelor viitoare. Investește responsabil.