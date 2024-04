38% dintre antreprenori cred că evoluţia economiei va avea un impact pozitiv asupra afacerii lor

Peste 38% dintre companiile mici şi mijlocii se aşteaptă ca evoluţia economiei să fie favorabilă afacerilor lor în 2024, potrivit studiului Indexul Antreprenoriatului Românesc realizat de Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.

Studiul a fost construit pe baza unui set de indicatori statistici, în număr de 15, proveniţi din surse oficiale, care acoperă diverse aspecte ale activităţii economice şi pe baza unui sondaj aplicat antreprenorilor care adaugă o perspectivă subiectivă asupra mediului de afaceri.

Indicatorii macroeconomici luaţi în calcul în acest studiu au fost ritmul real de creştere al PIB-ului, rata şomajului, rata inflaţiei, câştigul salarial mediu lunar net, dinamica fiscalităţii forţei de muncă, dinamica impozitului pe profit şi pe venit, dinamica impozitului pe dividende, respectarea principiului one in – one out, stabilitatea cursului de schimb, deficitul balanţei comerciale, rata dobânzii raportat la rata inflaţiei, dinamica investiţiilor străine directe, rating-ul de ţară, dinamica investiţiilor străine directe, dinamica numărului de societăţi comerciale, dinamica cifrei de afaceri medii a firmelor.

Studiul mai arată că 40% din mediul de afaceri local se aşteaptă ca nivelul investiţiilor să înregistreze o stagnare în acest an, iar în acelaşi proporţie se află şi cei care sunt de părere că businessul lor va avea o stagnare a creşterii în acest an.