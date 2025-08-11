72% dintre contributorii la Pilonul II de pensii au ales plata integrală

Aproximativ 72% dintre participanții la Pilonul II de pensie privată obligatorie (adică 7 din 10 contributori) au ales opțiunea plății integrale, potrivit ZF.ro.

Până acum, Pilonul II de pensii private a făcut plăți de aprox. 3,9 mld. de lei.

2,9 mld. de lei din această sumă au reprezentat plăți unice, integrale, iar restul – plăți eșalonate.

238.628 de persoane au solicitat plata activului (unitățile de fond acumulate de beneficiar sunt transformate în bani și virate către acesta), iar 173.060 – plăți eșalonate.

Acestea sunt plățile către beneficiarii care s-au pensionat (ieșire din sustem, invaliditate sau deces) până acum și care, în 2008, aveau 35 de ani.

Proiectul de lege prin care se schimbă modul de plată al Pilonului II nu are justificare

Potrivit estimărilor, numărul beneficiarilor va crește în câțiva ani.

În acest moment, valoarea contribuțiilor este mai mică decât valoarea plăților.

Anual, sunt încasați 2 mld. de lei, dar sunt plătiți între 20 și 22 mld. de lei, decalaj care, spun specialiștii, se va estompa și se va ajunge la o balanță echilibrată.

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, Radu Crăciun, spune că proiectul de lege pregătit de Autoritatea de Supraveghere Financiară (care prevede două tipuri de plăți și elimină moștenirea) nu are justificare din punctul de vedere al capacității fondului de a face plățile.

„Fondurile sunt foarte lichide”

Acesta a dat asigurări că sunt bani și că se poate face față inclusiv vârfurilor de plată: „Fondurile sunt foarte lichide și pot face față vârfurilor de plăți”, a spus Crăciun în conferința de presă de luni.

Potrivit proiectului de lege pregătit de ASF, ar exista schimbări semnificative la modul de plată. Beneficiarii ar avea fie opțiunea plății integrale (dacă au acumulat până în 15.372 de lei), fie eșalonat pe 12 luni, fie (orice trece de această sumă) – retragere de 25% din suma totală, urmată de plată eșalonată pe o perioadă de minimum 10 ani, fie pensie viageră.

„Sumele acumulate vor continua să fie investite şi să producă randamente investitionale, atât în cazul fondurilor de retrageri programate, cât şi în cazul celor de anuităţi viagere.

În prezent, retragerea programată pe maximum 5 ani, prevăzută de normele ASF, nu permite continuarea investirii sumelor după deschiderea plăţilor eşalonate“, potrivit APAPR.