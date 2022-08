A sfidat creşterea preţului la energie: Alro Slatina trece pe profit în primul semestru al anului

Veniturile s-au majorat cu 39% până la valoarea de 2,1 mld. lei, potrivit raportului financiar al societăţii.

În perioada ianuarie-iunie 2022, rezultatul operational (EBIT) a crescut la 147 mil. lei de la un profit de 63 mil. lei în S1/2021, ca urmare a măsurilor implementate la nivelul Grupului pentru a diminua efectele preţurilor energiei care au atins niveluri nesustenabile.

La nivel individual, Alro a marcat vânzări de 1,97 mld. lei, în creştere faţă de 1,42 mld. lei în S1/2021 şi profit de 714.000 lei comparativ cu o pierdere de 27 mil. lei în perioada similară a anului trecut.

„La Alro, noul model de afaceri aplicat in S1 2022 s-a dovedit de succes, acesta constand in cumpararea de metal primar rece de pe piata pentru a mentine sau chiar a creste productia de produse prelucrate, ajustand, in acelasi timp, productia de bunuri din aluminiu mai putin profitabile. Prin urmare, am realizat vanzari crescute de produse din aluminiu prelucrat, profitand de cererea puternica de placi pentru sectorul aeronautic si de produse extrudate”, spune Marian Năstase, preşedintele Consiliului de Administratie Alro.

La 30 iunie, activele totale ale Grupului se cifrau la 3, 23 mld. lei în creştere de la 2,87 mld. lei la sfârşitul anului 2021, în timp ce datoriile totale au crescut cu 19%, până la 2,08 mld. lei, în principal ca urmare a noilor facilităţi de credit contractate de Grup.

Alro Slatina este deţinută majoritar de grupul rus Vimetco (54,18%), controlat de miliardarul Vitali Maşitski, în timp ce Pavăl Holding, companie a fraţilor Pavăl de la Dedeman, are o participaţie de 23,21%, iar Fondul Proprietatea deţine 10,2% din capitalul social.

De la începutul anului, acţiunile producătorului de aluminiu cu o capitalizare de 963 mil. lei, s-au depreciat cu 23,8%, după tranzacţii de 12,2 milioane lei.