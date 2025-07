Ministrul Finanțelor afirmă că piețele reacționează pozitiv la pachetul fiscal: Scad costurile de împrumut. ROBOR, sub 7%

„Primele efecte ale pachetului fiscal propus de guvernul Bolojan: scad costurile de împrumut. ROBOR sub 7% pentru prima dată după alegerile prezidențiale. Vești bune pe piețele financiare pentru România! Față de finalul zilei de marți, 1 iulie, România se împrumută mai ieftin cu aproximativ 3 până la 15 bps, semn că măsurile privind majorările de taxe și impozite pentru reducerea deficitului sunt acceptate de către investitori”, scrie pe Facebook Alexandru Nazare.

Costurile de împrumut, adaugă el, au scăzut semnificativ.

Ministrul Finanțelor dă și câteva exemple – Titlurile în lei: -3 / -15 bps, scăderi mai mari la maturități >4 ani. Euroobligațiuni în EUR: -20 / -35 bps, cele pe >5 ani coboară și mai mult. Euroobligațiuni în USD: -15 / -30 bps. ROBOR 3M a revenit sub 7%, la 6,99% (prima dată din mai).

„Anunțul pachetului de măsuri are deja un impact sermnificativ în piețe. La licitațiile de astăzi (vineri – n.r.) pe piața internă, am anunțat o sumă de 800 de milioane lei și am avut o cerere de aproximativ 5 ori mai mare, mai ales pentru scadența de 9 ani. Randamentele la care am emis sunt sub piața secundară cu aproximativ 5-10 bps, în condițiile în care am adjudecat aprocimativ 3 miliarde de lei”, declară Nazare.