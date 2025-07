Ministrul Finanțelor: Suntem în stagnare, dar trebuie să fim pregătiți și pentru recesiune

Nazare a spus că, în mod normal, economia României trebuia stimulată, dar nu s-a întâmplat acest lucru și nu s-au făcut rezerve.

„Când creșterea decelerează, în mod normal trebuie să stimulezi economia. Asta înseamnă că atunci când ai creștere, să faci rezerve. Noi n-am făcut rezerve, noi am cheltuit și mai mult, fără să punem deoparte, fără să ne gândim că o să ajungem într-un moment în care economia va stagna și va trebui revitalizată”, a spus Nazare.

Întrebat dacă România este în recesiune, așa cum sunt de părere mulți analiști, Alexandru Nazare a spus că astăzi vorbim de stagnare.

„Nu este exclusă o contracție, dar nu știu… Contracția nu o să fie, în momentul ăsta, pe ce analize avem, nu o să fie una majoră. Încă sunt foarte multe incertitudini. Vorbim încă de stagnare, nu vorbim de o recesiune. Dar trebuie să fim pregătiți și pentru recesiune. Pentru că atunci când ești pe stagnare, și am fost patru ani. Deci patru ani de zile, am văzut cum creșterea a tot scăzut, a tot scăzut, a tot scăzut, până am ajuns aproape de zero. Era previzibil. Era previzibil că ajungem aici”, a explicat ministurl de Finanțe, la Digi 24.