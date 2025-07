Ministrul de Finanțe, despre acuzațiile lui Anastasiu: Abuzurile ANAF nu sunt lucruri noi

Alexandru Nazare a spus că despre situația ANAF, despre comportamentul inspectorilor ANAF și despre modul în care acționează în plan central, dar și în teritoriu, a vorbit foarte mult.

„Abuzurile ANAF nu sunt lucruri noi. Diferența e, iar acesta e un lucru pe care eu l-am abordat încă din momentul audierii și am făcut un apel la ANAF ca, indiferent cât de mari sunt problemele de colectare, să nu facă abuzuri, să nu exagereze, să nu înceapă vânătoarea de amenzi date către contribuabil doar să-și facă simplist datoria, ci să-și facă treaba corectă. Pe lângă acest semnal pe care l-am dat de la audiere, le-am dat câteva semnale din momentul în care, bineînțeles, conducerea ANAF a fost schimbată, după care antifrauda n-a mai emigrat către județe cu costuri suplimentare, a rămas la nivel regional, acolo unde îi e locul, pentru că nu avem aceeași activitate de antifraudă în teritoriu în fiecare județ. Direcțiile antifrauda trebuie să fie regionale. Și după ce am schimbat rând pe rând conducerea Antifraudei bucurești, de unde au plecat 9 din 15, și după care am schimbat conducerea Antifraudei la nivel central, unde din 31 de persoane au plecat 21. Deci s-a schimbat total conducerea”, a spus Nazare, la Digi 24.

Nazare: ANAF e disfuncțional

Întrebat care erau problemele legate de acești oameni, Nazare a afirmat că e un lucru despre care a vorbit de la început: faptul că ANAF este disfuncțional.

„Dacă nu recunoaștem faptul că ANAF e disfuncțional, dacă nu recunoaștem faptul că nu a existat o dorință autentică de a reforma instituția, de a colecta, în plus că suntem, dacă raportăm la media UE, mult, mult sub, nu sub media europeană, sub media regiunii noastre, sub media central-europeană suntem. Deci e clar că nu a existat o dorință autentică de reformă, nu a existat o dorință autentică de a crește colectarea și mai mult decât atât n-a existat o dorință autentică de a face digitalizare. Avem nevoie de acest T0 în privința ANAF-ului pentru că dacă noi nu recunoaștem ce n-a mers bine, nu avem cum să corectăm”, a afrimat ministrul de Finanțe.

Dragoș Anastasiu și-a dat demisia duminică, după scandalul public în care a fost implicat, el dând șpagă timp de 8 ani unui inspector ANAF. Anastasiu a spus că a dat șpagă „de frică”. De altfel, el a făcut diferența dintre cele două tipuri de șpăgi din România: „Există șpăgi de supraviețuire, și altele de îmbogățire. În anii 90 plata era cu plicul și geamantanul. Din 2000 se merge cu contracte de consultanță”.