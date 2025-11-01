Prima pagină » Economic » Constructorii se întâlnesc cu ministrul Finanțelor pentru a rediscuta IMCA și a obține sprijinul statului în garantarea unor proiecte publice cu un grad de execuție sub 30% cu impact social mare

Constructorii se întâlnesc cu ministrul Finanțelor pentru a rediscuta IMCA și a obține sprijinul statului în garantarea unor proiecte publice cu un grad de execuție sub 30% cu impact social mare

Conducerea Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) se întâlnește, luni, cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cu un set de propuneri de schimbare a prevederilor legislative atât în privința impozitării pe cifra de afaceri cât și măsuri pentru a asigura continuarea unor proiecte aflate într-un stadiu de execuție de până la 30% , dar cu impact social și economic, pe fondul dificultăților cu care se confruntă ca urmare înghețării programelor de investiții Anghel Saligny și Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
Mădălina Prundea
01 nov. 2025, 14:06, Economic

Cristian Erbașu, președintele Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), a anunțat că reprezentanții domeniului i-au transmis ministrului Finanțelor o serie de propuneri, pe care le vor detalia, luni, în cadrul unei întâlniri cu Alexandru Nazare.

Informația a fost transmisă sâmbătă jurnaliștilor prezenți la seminarul organizat de FPSC alături de Consiliul Concurenței, la Sinaia, cu tema „Provocări concurențiale în sectorul construcțiilor”.

Potrivit președintelui FPSC, Cristian Erbașu, constructorii vor modificarea legislației impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), la forma discutată inițial, astfel încât acesta să-și îndeplinească scopul pentru care a fost gândit inițial, respectiv blocarea „scurgerii″ în afara țării a profiturilor multinaționalelor, prin tranzacții cu societățile afiliate din străinătate.

„De exemplu, impozitul pe cifra de afaceri, să nu fie aplicat brutal. Trebuie nuanțat un pic. Era menit inițial să combată tendința unor companii, mai ales străine, de a exporta profitul, de a-l duce la ei în țară și de a nu plăti impozitul pe profit. Poate s-a reușit acest lucru parțial, dar pe de altă parte ai făcut un bine și ai făcut de două ori mai mult rău″, a declarat Cristian Erbașu.

IMCA este în continuare în vigoare pentru companii cu rulaje anuale de peste 50 milioane euro, iar mecanismul aplicat pentru a-l înlocui,  – limitarea deductibilității unor cheltuieli efectuate către firme străine afiliate – se aplică doar societăților cu cifre de afaceri de sub 50 milioane euro pe an.

50.000 de lucrători din construcții ar putea fi disponibilizați

Mai mult, constructorii vor să obțină de la șeful Finanțelor ca facturile restante ale statului la lucrări de construcții să se compenseze cu obligațiile fiscale ale constructorilor, inclusiv facturile restante ale autorităților locale, mai ales că, în anii următori, vor fi majorate impozitele locale, iar UAT-rile vor avea venituri proprii mai mari, iar această compensare ar trebui făcută trimestrial, după cum a mai spus Erbașu.

În plus, constructorii avertizează că reducerea drastică a proiectelor, prin reașezarea PNRR și programului Anghel Saligny, ar putea duce la disponibilizarea a 50.000 de lucrători din construcții, care înseamnă implicit afectarea mai multor industrii. „Construcțiile au un rol integrator pentru cinci, șase industrii”, a declarat Cristian Erbașu.

Potrivit lui Cristian Erbașu, constructorii vor mai cere deblocarea unor proiecte cu grad de realizare de sub 30%, „cu costuri mari de conservare și cu impact social mare”, și susținerea lor prin credite garantate de stat și cu dobânzi parțial subvenționate.

În acest sens, președintele FPSC a precizat că la întâlnirea de luni de la Ministerul Finanțelor vor participa și cele 3 bănci controlate de stat – CEC Bank, Exim Banca Românească și Banca de Investiții și Dezvoltare.

„Sunt anumite firme de construcții care au câștigat aceste proiecte și care vor să le continue, apelând la credite de la bănci comerciale, și propunerea noastră este să statul să vină să susțină o parte din dobândă și să garanteze cumva plata acelor credite. Domnul ministru ne-a promis că la întâlnirea pe care o s-o avem o să fie prezentă prezente cele trei bănci, CEC, Exim și Banca de Investiții și sper să găsim o rezolvare″, a conchis președintele FPSC.