Firma lui Cristian Erbaşu are de recuperat sume restante de la Guvern pentru lucrările din centrul Capitalei, de la Planșeul Unirii, care au avansat în proporție de 25%. Din cei 800 de milioane de lei alocați inițial, costurile de execuție nu sunt acoperite, iar termenul de finalizare este 2027 pentru planșeu și 2028 pentru pasaj.

Contactat de Gândul, constructorul a negat că ar exista riscul ca lucrările să fie oprite în acesta an, considerând că proiectul e mult prea important e mult prea important să nu intre ca prioritate a ministerului, însă de la anul „nu știm ce va fi”.

„Nu există acest risc pentru acest an. Sunt prevăzute sumele, este bugetată o mare parte din suma respectivă, până la sfârşitul anului.

Asteptăm pentru anul viitor, să vedem cât este bugetat. Evident că nu vom putea să susţinem o lucrare de acest gen. Aceşti bani sunt alocati, prin contractul semnat.

Primăria Sector 4 face toate eforturile, însă depinde de Memorandumul cu Ministerul Dezvoltării şi Lucrărilor Publice(n.r ministru Cseke Atilla), pentru că proiectul este finanţat prin Anghel Saligny.

Oricum, cred că nu vor fi probleme, pentru că e mult prea important să nu intre ca prioritate a ministerului. Primăria Sector 4 a făcut toate eforturile ca să prioritizeze lucrarea. De anul viitor, nu ştim ce va fi”, a declarat Cristian Erbaşu, pentru Gândul.

În acest sens, patronii firmelor de construcții se vor întâlni luni cu ministrul Finanțelor pentru a discuta reducerea impozitelor pe muncă și sprijin financiar suplimentar pentru companii. Aceștia și-au exprimat nemulțumirea față de reducerile aplicate contractelor finanțate prin programul Anghel Saligny.

Pe 28 octombrie, compania Construcții Erbaşu a postat pe Facebook că lucrările la Planşeul Unirii avansează rapid. În postare, firma a detaliat progresele realizate împreună cu partenerii săi – lucrări de forare, armare și turnare a piloților de fundare, demolări parțiale, săpături și turnarea elementelor etapelor 1 și 2, precum și extinderea radierului cuvei Dâmboviței. De asemenea, s-au continuat lucrările pentru planșeul monolit post-tensionat, cu măsuri de gestionare a traficului în zonele afectate.

Vizavi de acest subiect, Victor Ponta a comentat ironic că românii, inclusiv bucureștenii, par să aibă o memorie scurtă și selectivă. El a amintit că, acum un an, planșeul de la Unirii a fost scena unui conflict între fostul Primar General (actual Președinte) și actualul Primar al Sectorului 4, care s-a încheiat cu o înțelegere și cu atribuirea lucrărilor unei firme românești de încredere.

Acum însă, Guvernul instalat de actualul Președinte reduce finanțarea proiectului. Ponta a comparat situația cu un film de comedie cu un posibil final tragic, ironizând modul în care se fac alegerile în București. De altfel, nu a fost nici foarte subtil când l-a nominalizat pe primarul sectorului 4 drept „viitor Primar General”.