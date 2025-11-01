Lotul Suplacu de Barcău – Chiribiș din Autostrada Transilvania a trecut de jumătate din execuție. Tronsonul de autostradă fusese preluat de Erbașu de americanii de la Bechtel

Lotul de autostradă a cărui construcție fusese începută de americanii de la Bechtel, înainte ca acest contract, semnat în 2003, să fie reziliat, este la 55%.

Potrivit lui Cristian Erbașu, lucrările sunt în grafic și termenul de finalizare stabilit pentru iulie-august 2026 va fi respectat.

Valoarea contractului

Lotul de autostradă Suplacu de Barcău – Chiribiș, de 26,35 kilometri, fost contractat de Grupul Erbașu la finalul anului 2023, pentru aproape 180 de milioane de euro fără TVA, iar lucrările au început efectiv în luna ianuarie 2025.

Cristian Erbașu a menționat că termenul va fi însă prelungit, „probabil cu o lună-două” pentru că firmei de construcții i se va solicita să realizeze, suplimentar, un nod rutier, despre care nu se știe cu exactitate încă unde va fi realizat, „probabil aproape de capătul autostrăzii existente”.

Proiectarea și executia pentru finalizarea Autostrăzii Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea, Secțiunea 3C: Suplacu de Barcău-Borș, Subsecțiunea 3C1: Suplacu de Barcău-Chiribiș (km 4+200-km 30+550) e un contract în valoare de 884,12 milioane lei (fără TVA), cu finanțare prin Programul Transport 2021-2027, cu o durată de execuție de 18 luni.