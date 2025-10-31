Costul de împrumut al statului scade sub 7%, cel mai mic nivel din 2025

Ministerul Finanțelor a anunțat vineri o nouă operațiune de preschimbare a titlurilor de stat, prin care a înlocuit obligațiuni cu scadență apropiată, în aprilie și iunie 2026, cu o serie nouă, pe termen lung, cu maturitate în aprilie 2035, în valoare de 450,65 milioane lei.

Semnal de stabilitate fiscală

Tranzacția s-a bucurat de o cerere solidă din partea investitorilor, care au ofertat peste 836 milioane lei, permițând obținerea unui randament de 6,93%, cel mai scăzut nivel al costului de finanțare din 2025.

„Prin acest tip de operațiuni, derulate bilunar, urmărim reducerea riscului de refinanțare, care poate influența costul total al datoriei publice”, a comunicat instituția.

„Obținerea unui cost al împrumutului de 6,93% pe termen lung – cel mai redus nivel din acest an – nu este un eveniment întâmplător, ci dovada că disciplina fiscală și angajamentele asumate în dialogul cu Comisia Europeană sunt validate de piețe”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Costuri mai mici pentru datoria publică

Scăderea costului de finanțare sub 7% arată că România plătește mai puțin pentru împrumuturi decât în lunile trecute. Dobânzile mai mici înseamnă cheltuieli reduse cu datoria publică, iar economiile rezultate pot fi direcționate spre investiții și programe economice.

„Prin prefinanțare și extinderea maturității datoriilor, ne asigurăm că evităm presiuni suplimentare asupra costurilor statului, transformând încrederea investitorilor în beneficii concrete și durabile pentru bugetul public”, a adăugat acesta. Cu alte cuvinte, statul se împrumută din timp și pe perioade mai lungi, pentru a nu fi nevoit să plătească dobânzi mai mari atunci când are nevoie urgentă de bani. Astfel, costurile cu datoria publică se stabilizează, iar bugetul de stat este protejat de fluctuațiile bruște ale pieței sau de creșterea ratelor dobânzilor.

95% din necesarul de finanțare pe 2025, deja asigurat

Ministerul Finanțelor a transmis că planul de finanțare pentru 2025 este aproape integral realizat:

„În condițiile unui necesar de finanțare de 259 miliarde lei, planul are un grad de realizare de 95,3%, permițând asigurarea resurselor fără a pune o presiune suplimentară pe costurile de finanțare ale statului”.

Instituția leagă scăderea costurilor de finanțare de o îmbunătățire a percepției investitorilor, determinată de măsurile de consolidare fiscală și de menținerea ratingului de țară la nivel investițional de către principalele agenții internaționale.

De ce contează scăderea sub 7%

„Reducerea graduală a costului de finanțare pe termen mediu și lung, care a coborât pentru prima dată în acest an sub 7%, este susținută și de îmbunătățirea percepției investitorilor. Această îmbunătățire vine ca reacție la programul de măsuri de consolidare fiscală și datorită confirmării gradului investițional de rating de către agențiile de rating”, se menționează în comunicat.

În ultimele săptămâni, randamentele titlurilor de stat în lei au scăzut cu 50-60 puncte de bază, iar cele pentru euroobligațiuni – titluri emise în euro sau dolari pe piețele externe – s-au redus cu 20-30 puncte de bază, potrivit datelor transmise. Practic, încrederea investitorilor în economia României este în creștere.