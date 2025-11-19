Trump scade în popularitate în rândul americanilor: Cel mai mic nivel înregistrat de la revenirea la Casa Albă

Popularitatea președintelui Donald Trump în rândul populației SUA a scăzut la 38%. Acesta este cel mai mic nivel de încredere de la revenirea sa la putere, americanii fiind nemulțumiți de modul în care acesta a gestionat costul ridicat al vieții, dar și dosarele Epstein, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos.

Sondajul a fost realizat în perioada 14-17 noiembrie 2025, pe un eșantion de 1.017 americani.

Datele au arătat că popularitatea generală a lui Trump a scăzut cu două puncte procentuale față de un sondaj similar realizat la începutul lunii noiembrie.

În momentul revenirii sale la Casa Albă, Trump avea o rată de aprobare de 47%. Acum, această scădere îl plasează pe Trump cu un nivel general de încredere apropiat de minimele înregistrate în timpul primului său mandat. Popularitatea lui Trump în primul mandat a scăzut până la 33%.

De asemenea, și rata de aprobare în rândul republicanilor este în scădere, de la 87% la începutul lunii la 82%.

Care sunt explicațiile

Datele sondajului Reuters și explicațiile specialiștilor consultați de sursa citată arată că în 2025, Trump a fost deosebit de afectat de percepția că nu face suficient pentru a ajuta gospodăriile cu cheltuielile zilnice, o problemă care a contribuit inclusiv la victoria acestuia în fața Kamalei Harris la alegerile din noiembrie 2024.

„Totul ține de prețuri. Oamenii sunt furioși când ies și cheltuiesc bani la magazinul alimentar și nu pot să creadă cât cheltuiesc”, a declarat, pentru Reuters, Doug Heye, strateg politic republican.

Sondajul mai arată că doar 26% dintre americani spun că Trump face o treabă bună în gestionarea costului vieții. Ritmul inflației a rămas ridicat, iar prețurile de consum din SUA au crescut cu 3% până în luna septembrie, chiar dacă piața muncii s-a slăbit.

De asemenea, popularitatea lui Trump a scăzut și din cauza poziției sale privind dosarele Epstein. Camera Reprezentanților, controlată de republicani, a adoptat marți o măsură pentru a forța eliberarea dosarelor Departamentului de Justiție privind cazul Epstein. Deși Trump s-a opus acestei măsuri timp de luni de zile, el și-a schimbat poziția duminică.

În acest sens, doar unul din cinci americani aprobă modul în care Trump a gestionat cazul Epstein, a mai arătat sondajul Reuters/Ipsos.

Scăderea popularității i-ar putea face vulnerabili pe republicani în alegerile din 2026

Popularitatea lui Trump, aflată în scădere, ar putea avea consecințe asupra republicanilor. Acest lucru ar putea face Partidul Republican mai vulnerabili în alegerile parlamentare de anul viitor, deși alegătorii continuă să considere că formațiunea are o abordare mai bună în ceea ce privește politica economică.

„Ceea ce vedem este probabil cea mai mare încercare a președinției sale în ceea ce privește controlul asupra Partidului Republican”, a declarat Mike Ongstad, strateg independent, pentru sursa citată.