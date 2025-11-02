Prima pagină » Economic » Alexandru Nazare, reticent la creșterea salariului minim: Mai degrabă nu

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că „mai degrabă nu” ar trebui să crească salariul minim, cel puțin nu acum.
Andreea Tobias
02 nov. 2025, 20:53, Economic

„Dacă ne uităm la salariu minim, ar trebui să ne uităm în dinamica din ultimii ani. Pe un fond de decelerare economică, de scădere economică, din 2021 până astăzi, noi am crescut salariul minim cu 75%”, a explicat, la Antena 3 CNN, Nazare.

Ministrul a reamintit că salariul minim a crescut de la 2.300 lei la 4.050 lei.

„Cred că ar trebui să fim atenți, cred că ar trebui să punem mai mult preț pe coordonarea între dinamica economiei și creșterile salariului minim, astfel încât și pentru antreprenori să le fie ușor în momentul în care să acopere noile costuri legate de salariu minim”, a precizat Nazare.

Ministrul a respins ideea lui Sorin Grindeanu, potrivit căreia România riscă un infringement dacă nu majorează salariul minim: „Nu cred că este vorba de un infringement, pentru că este vorba de adecvarea salariului minim. Nu cred că poate fi vorba de un infringement”.

Întrebat direct dacă este pentru sau împotriva majorării, Nazare a răspuns: „Mai degrabă nu. Cel puțin, nu în acest moment”.

