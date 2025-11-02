Prima pagină » Politic » Nazare: PSD din guvern este cu totul altceva față de PSD din afara guvernului

„PSD din guvern este cu totul altceva față de PSD din afara guvernului”, declară ministrul Finanțelor. Alexandru Nazare spune că gestionează atât tensiunea, cât și tensiunile și îi este frică doar de Dumnezeu.
02 nov. 2025, 20:20, Politic

Întrebat, la Antena 3 CNN, cum stă cu sănătatea, în condițiile în care Dominic Fritz mărturisea că întâlnirile din coaliție îi afectează serios sănătatea și face tensiune, iar Kelemen Hunor spunea că se ia cu mâinile „de părul pe care nu-l mai are”, Nazare a spus că stă bine, nu se plânge: „Gestionez tensiunea, gestionez tensiunile, gestionez disputele”.

Legat de o afirmație a lui Sorin Grindeanu potrivit căruia guvernează „prostește, ca idioții”, ministrul a spus că nu vrea să intre în polemici cu Grindeanu: „Cred că nu ar avea rost să răspundem la acuze până în momentul în care congresul PSD va avea loc. Cred că PSD-ul din guvern este cu totul altceva față de PSD-ul din afara guvernului, sunt două chestiuni foarte diferite”.

Întrebat, de asemenea, dacă îi este frică să nu greșească, pentru că greșelile unui ministru de finanțe într-o perioadă tulbure pot avea consecințe grele, Nazare a răspuns: „Frică mi-e de Dumnezeu. Și bineînțeles că sunt extrem de atent la tot ce fac. Sunt extrem de atent la fiecare act normativ, la fiecare negociere, la fiecare moment, și într-adevăr România a trecut printr-o cumpănă în această vară. Puteam să fim astăzi într-o cu totul altă realitate”.