Cazul Micula. ANAF: „ICCJ a dat câştig de cauză ANAF menţinând măsurile asiguratorii”

Potrivit documentului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauzǎ ANAF, privind acţiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. şi Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura cã statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanţa supremã a confirmat cã mãsurile luate de ANAF – prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme – sunt legale şi justificate.

Decizia are rolul de a proteja interesele statului şi de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană, mai susţine ANAF.

„ANAF a instituit mãsuri asigurãtorii, în cursul anului 2024, pentru recuperarea ajutorului de stat în cazul Micula, în baza Deciziei Comisiei Europene C (2015)2112 final din 30 martie 2015, având în vedere cã, în urma analizãrii stãrii de fapt fiscale a debitorilor persoane fizice şi juridice, care rãspund în solidar pentru rambursarea ajutorului de stat, au fost identificate elemente privind înstrãinarea unor bunuri mobile si imobile. În baza probelor prezentate şi a argumentelor invocate în faţa instanţelor de judecatã ANAF a menţinut deciziile de instituire a mãsurilor asigurãtorii în vederea recuperãrii ajutorului de stat ilegal stabilit prin Decizia Comisiei Europene din anul 2015, ca urmare a unor hotãrâri ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie”, precizează ANAF.