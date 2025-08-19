CJ Cluj anunță investiții de peste 330 de milioane de euro la Aeroportul Cluj: „10 milioane de pasageri până în 2045”

Președintele Consiliului Județean Cluj,Alin Tișe, a anunțat marți noua strategie de dezvoltare, pe termen lung, a Aeroportului Internațional Avram Iancu: „Cluj – 10 milioane de pasageri până în 2045”.

Creșterea traficului aerian la Cluj

„Toate prognozele arată foarte clar că, peste 20 de ani, aeroportul va atinge pragul de 10 milioane de pasageri! Este o cifră importantă, care atrage cu ea și o mare responsabilitate, pe care noi, în calitate de proprietar al acestui obiectiv, avem datoria să o gestionăm într-un mod cât mai profesionist. Tocmai din acest considerent, credem că a sosit momentul să ne gândim la viitor și să avansăm într-o nouă etapă de dezvoltare, care presupune, în linii mari, implementarea unui program de investiții coerent și robust, cu o valoare estimată la peste 330 de milioane de euro”, a spus Alin Tișe.

CJ Cluj și-a asumat implementarea, până în anul 2031, a 12 proiecte de creștere și dezvoltare a aeroportului: amenajarea Someșului Mic, construirea unui parc fotovoltaic, extinderea terminalului Pasageri-Sosiri, construirea unei platforme de staționare a aeronavelor, amenajarea suprafeței pistei, extinderea pistei de decolare-aterizare la 3.400 de metri, construirea unui terminal nou de pasageri, construirea unui terminal cargo, amenajarea unui hangar de mentenanță pentru aeronave, construirea unei platforme de staționare aeronave suplimentare, înlocuirea utilajelor și echipamentelor neperformante și menajarea unei parcări de tip „long term”.

Investiții de peste 330 de milioane de euro

„Analizele noastre, care arată o triplare a numărului de pasageri în următorii 10 ani, sunt totuși prudente, având în vedere creșterea constantă a numărului de linii și destinații oferite de aeroport în țară și străinătate. Prin intermediul acestui set de proiecte ne dorim să schimbăm fața aeroportului și să transformăm Clujul într-un nod de transport aerian de prim rang în această zonă a Europei”, a declarat directorul Aeroportului, David Ciceo.

Valoarea totală estimată a acestor investiții este de 333,69 milioane de euro, din care 298,39 de milioane de euro reprezintă fonduri proprii, restul fiind acoperit de fondurile atrase și nerambursabile, inclusiv din surse alternative precum atragerea de capital privat din piață (bursă).

La aceste investiții se adaugă și valoarea amenajării râului Someșul Mic, de circa 35 de milioane de euro, un proiect demarat de Administrația Bazinală Someș-Tisa și care înregistrează un stadiu fizic de implementare de peste 50%.

Transformarea aeroportului în societate pe acțiuni

De asemenea, tot în contextul proiectului de dezvoltare a Aeroportului clujean, Alin Tișe a anunțat inițierea demersurilor pentru transformarea Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj din regie autonomă în societate pe acțiuni, statut care prevede și o serie de dispoziții tranzitorii importante, precum menținerea tuturor locurilor de muncă actuale și păstrarea proprietății județului Cluj în structura acționariatului.

Acest proiect urmează să fie prezentat și dezbătut de toate partidele politice reprezentate în Consiliul Județean.