Acţiuni la Tesla, la doar 17 ani. Cum a reuşit un elev din România să tripleze suma investită iniţial

Acesta ar putea fi începutul unei poveşti de succes. Andrei, un puşti de 17 ani de clasa a XI-a, deţine acţiuni la Tesla. A început prin a cumpăra 10 acţiuni în mai, imediat după ce s-a terminat starea de urgenţă.

„Primisem o sumă destul de mare de la bunica mea cadou şi am cumpărat de toţi banii ăia acţiuni pentru că am zis că de ce să îi ţin într-un cont când pot să fac şi mai mulţi. Am reuşit îi triplez până la momentul actual. În momentul asta am 12 acţiuni”, povesteşte Andrei Cazimirovici.

Andrei are şi planuri de viitor. Vrea să îşi deschidă o afacere şi să aibă chiar o maşină Tesla după ce va avea permis. Aşa că reprezentanţa Tesla care va veni în România este o veste bună pentru el. Deja dovedeşte că ştie ce ar putea face cu banii.

„Mi s-a părut că are un potenţial foarte mare şi că o să crească foarte mult în viitor şi am avut dreptate. Atunci când ai mulţi bani, nu e bine să îi laşi să nu facă nimic, e mult mai ok să îi investeşti cumva. Eu din clasa întâi sau a doua, părinţii mei mi-au dat să citesc cărţi de dezvoltare personală şi de educaţie financiară”, adaugă el.