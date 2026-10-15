Acțiunile companiilor AI scad puternic pe bursele mondiale. Nvidia, printre giganții afectați

Scăderile au început de miercuri pe Wall Street și s-au extins joi pe piețele asiatice, unde unele dintre cele mai importante burse au înregistrat pierderi considerabile. Investitorii se tem că firmele care dezvoltă inteligența artificială cheltuiesc prea mult și că profiturile obținute ar putea să nu fie suficiente pentru a acoperi investițiile.

Potrivit Associated Press, acțiunile companiilor AI au continuat să piardă teren joi, chiar dacă alte sectoare ale economiei americane au înregistrat creșteri.

Nvidia pierde teren, deși a crescut spectaculos în ultimii ani

Acțiunile Nvidia, compania americană care produce procesoare esențiale pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, au scăzut joi cu 1,9%, potrivit datelor disponibile în timpul ședinței bursiere.

Nvidia a fost una dintre principalele beneficiare ale dezvoltării rapide a inteligenței artificiale. De la sfârșitul anului 2022, valoarea acțiunilor sale a crescut cu aproape 1.415%, pe măsură ce tot mai multe companii au început să cumpere procesoare performante pentru centrele lor de date.

Acum, însă, investitorii se întreabă dacă ritmul spectaculos al investițiilor poate fi menținut și în anii următori.

Scăderile nu înseamnă că produsele Nvidia nu mai sunt căutate, ci că investitorii devin mai precauți în privința sumelor pe care sunt dispuși să le plătească pentru acțiunile companiilor AI.

De ce se tem investitorii: miliardele cheltuite pentru inteligența artificială

Dezvoltarea inteligenței artificiale presupune cheltuieli foarte mari. Companiile au nevoie de centre de date, echipamente performante, procesoare și cantități importante de energie electrică pentru a susține funcționarea sistemelor AI.

Pentru a construi această infrastructură, multe firme au apelat la împrumuturi de miliarde de dolari, mizând pe faptul că inteligența artificială le va aduce venituri și profituri tot mai mari.

Problema este că împrumuturile au devenit din ce în ce mai costisitoare, iar investitorii au început să se întrebe cât timp vor putea companiile să susțină asemenea cheltuieli.

Unul dintre motivele pentru care acțiunile companiilor AI scad este creșterea randamentelor obligațiunilor, adică a câștigurilor pe care investitorii le pot obține atunci când împrumută bani statelor sau companiilor. Când aceste randamente cresc, finanțarea prin noi împrumuturi devine, în general, mai scumpă.

În aceste condiții, unii investitori preferă plasamentele considerate mai sigure, în locul acțiunilor care s-au scumpit foarte mult și care ar putea pierde din valoare.

Datoriile uriașe ale companiilor AI îngrijorează investitorii

Un exemplu este CoreWeave, companie americană care pune la dispoziția clienților putere de calcul pentru aplicații de inteligență artificială. Acțiunile sale au scăzut joi cu 5,2%, după o pierdere de 15,5% în ședința precedentă.

CoreWeave a anunțat că trebuie să ramburseze 4,41 miliarde de dolari din datoriile sale în a doua jumătate a anului 2026 și alte 6,18 miliarde de dolari în 2027. La sfârșitul lunii iunie, compania avea la dispoziție peste 5,5 miliarde de dolari pentru a-și acoperi cheltuielile și obligațiile financiare.

Cifrele arată de ce investitorii urmăresc cu atenție datoriile firmelor AI. Chiar dacă o companie are clienți și venituri în creștere, trebuie să dispună de suficienți bani pentru a-și achita obligațiile financiare.

Acțiunile scad chiar și atunci când companiile raportează profituri bune

Nici rezultatele financiare peste așteptări nu mai sunt suficiente pentru a opri scăderea acțiunilor companiilor din industria inteligenței artificiale.

Un exemplu este producătorul taiwanez de semiconductori TSMC, care a raportat un profit mai mare decât estimările specialiștilor și a anunțat că cererea pentru produsele sale rămâne ridicată. Cu toate acestea, acțiunile companiei tranzacționate în Statele Unite au scăzut joi cu 2,6%.

Acest lucru arată că investitorii sunt tot mai preocupați de costurile uriașe ale dezvoltării inteligenței artificiale, chiar și atunci când companiile obțin rezultate financiare bune.

Scăderi puternice pe bursele din Coreea de Sud și Japonia

Scăderea acțiunilor companiilor AI a afectat și bursele asiatice. Joi, bursa din Coreea de Sud a înregistrat o scădere de 7,6%, iar cea din Japonia a pierdut 4,9%.

Coreea de Sud a fost puternic afectată deoarece pe bursa sa sunt tranzacționate acțiunile unor mari producători de componente electronice, precum Samsung Electronics și SK Hynix. De la nivelul record atins în iunie, principalul indice bursier sud-coreean a pierdut 39% din valoare.

În Statele Unite, indicele Nasdaq, care cuprinde numeroase companii tehnologice, era în scădere cu 0,4% joi. În schimb, indicele Dow Jones, care urmărește evoluția a 30 de mari companii americane, înregistra o creștere de 0,9%.