Acţiunile Transgaz înregistrează o creştere cu 12%, anunţ de majorare a capitalului social

Majorarea capitalului social va avea loc prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anilor financiari anteriori în valoare de 1,77 de miliarde de lei.

Majorarea ar urma să fie realizată prin emisiunea a 176,6 milioane de acţiuni noi, cu valoarea nominală de 10 lei pe unitate. Spre comparaţie, capitalul social al Transgaz este împărţit în 11,77 de milioane de acţiuni (117,7 mil. lei).

Având în vedere numărul actual al acţiunilor TGN, compania intenţionează astfel să-şi majoreze capitalul social de 15 ori, adică să acorde 15 acţiuni gratuite la fiecare o acţiune deţinută, conform calculelor realizate de ZF.

În AGEA, investitorii vor trebui să stabilească data plăţii, propusă de Consiliul de Administraţie în 4 mai 2022.

„Teoretic ar trebui să crească acţiunea în urma unui astfel de anunţ. A venit dintr-o dată şi este foarte mare ca dimensiune. Având în vedere data plăţii, poate fi şi o chestie făcută ca să menţină interesul investitorilor o perioadă”, spune un broker pentru ZF.

Transgaz, operatorul tehnic care vehiculează 90% din gazele naturale consumate în România, a înregistrat un profit net de 177,3 mil. lei în prima parte a anului 2022, în creştere cu 33% faţă de rezultatul din aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv 133,3 mil. lei.

Veniturile din exploatare înainte de activitatea de construcţii conform cu IFRIC12 şi echilibrare au ajuns la 703,9 milioane de lei, de la 701,3 milioane de lei în S1/2021. Cheltuielile din exploatare au urcat de la 576,7 milioane de lei la 674,5 milioane de lei în S1/2022, deci un plus de 17% de la an la an, conform raportului semestrial al societăţii.

Compania are 2,5 miliarde de lei capitalizare şi este controlată în proporţie de 58,5% de statul român, prin Secretariatul General al Guvernului. Acţiunile TGN înregistrează o scădere de 0,2% de la începutul anului, pe fondul unor tranzacţii de 86,2 mil. lei, arată datele BVB.