Administratorii de pensii private şi-au îmbunătăţit profitabilitatea în 2021

BRD Pensii este singurul administrator care încă nu şi-a publicat rezultatele afe­rente anului 2021, întârzierea având cel mai probabil legătură cu investigaţia ASF prin care au fost descoperite mai multe nereguli în cadrul administratorului, care au dus la de­miterea directorului general şi a între­gului board. Profitul aceloraşi societăţi a fost de 255,2 milioane de lei anul trecut. Spre comparaţie, în 2020 cele şase au avut profit de 13,7 milioane de lei, ceea ce înseamnă o îmbunătăţire cu peste 1.700% de la an la an. Cu tot cu BRD, care a raportat pierdere de 28,6 mil. lei în 2020, industria a avut pierderi de 14,6 milioane de lei acum doi ani.

Întregul sistem de pensii private Pilon II din România a avut un randament mediu de 5,9% în 2021, sub o rată a inflaţiei de 8,2%. În consecinţă, 2021 a devenit al doilea an de la înfiinţarea sistemului, respectiv din 2008, când randamentele fondurilor s-au situat sub creşterea generală a preţurilor.

Anul trecut, fondurile de pensii au operat într-un mediu de dobânzi în creştere, ceea ce a influenţat negativ dinamicile deţinerilor în titluri de stat şi obligaţiuni, preponderente în portofoliile lor.

Spre finele anului 2021, circa 61% din portofoliul de investiţii al fondurilor de pensii private Pilon II era investit în titluri de stat, respectiv aproximativ 50 de miliarde de lei.

NN Pensii, cu un randament de 7,25%, Aripi – administrat de Generali (5,96%) – şi Vital – al Aegon (5,46%) – au fost cele mai performante trei fonduri de pensii private Pilon II în 2021, an în care randamentul mediu al sistemului de pensii private obligatorii a fost de aproximativ 5,9%.

Pe locurile următoare sunt AZT Viitorul Tău cu 5,4%, Metropolitan Life Pensii cu 5,05% şi BCR Pensii cu 3,6%.