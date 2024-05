AI-ul, noua goană după aur: SoftBank este pregătită să aloce aproape 9 miliarde de dolari pe an pentru investiţii în inteligenţa artificială

Fondatorul Masayoshi Son a fost foarte vocal cu privire la credinţa sa în inteligenţa artificială şi la necesitatea de a remodela compania în goana după tranzacţii care pot sprijini bijuteria coroanei grupului, Arm, un proiectant de cipuri cu sediul în Marea Britanie, a cărui evaluare a crescut vertiginos de când a devenit publică anul trecut.

Cheltuielile efectuate de SoftBank pentru investiţii şi angajamente s-au mai mult decât dublat, ajungând la 8,9 miliarde de dolari în cele 12 luni de când Son a declarat că societatea este pregătită să treacă la „contraofensivă”. SoftBank a declarat că este pregătită să menţină sau chiar să depăşească această sumă pentru o mega-înţelegere potrivită.

„În principiu, vom menţine acelaşi tip de tendinţă în ceea ce priveşte ritmul activităţilor de investiţii”, a declarat directorul financiar al SoftBank, Yoshimitsu Goto, pentru Financial Times. „De acum încolo, vrem să intensificăm investiţiile în companiile de inteligenţă artificială.

„Motivul pentru care ne-am menţinut bilanţul la un nivel foarte sigur este că am dori să fim pregătiţi”, a adăugat el, „şi am dori să fim flexibili în cazul în care există ceva pe care am dori să trecem la acţiune.”