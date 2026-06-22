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Ajutor de urgență de la UE pentru fermierii români afectați de seceta din 2025

Uniunea Europeană alocă peste 56 de milioane de euro sub formă de ajutor de urgență pentru fermierii din Portugalia, România, Cipru, Croația și Slovenia afectați anul trecut de fenomene meteo extreme.
Ajutor de urgență de la UE pentru fermierii români afectați de seceta din 2025
Sursă foto: Pexels. Fotografie cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
22 iun. 2026, 17:46, Economic
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Potrivit unui comunicat al CE, fondurile vor veni în sprijinul agricultorilor afectați de pagube semnificative cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile.

Sprijinul este destinat agricultorilor care cultivă fructe, nuci, viță-de-vie, măsline și culturi arabile, inclusiv celor care practică creșterea mixtă a animalelor.

Agricultorii din Portugalia vor primi 30 de milioane de euro, cei din România 14,8 milioane de euro, cei din Cipru 4,6 milioane de euro, cei din Croația 4,4 milioane de euro, iar cei din Slovenia 2,8 milioane de euro.

Bugetul alocat poate fi completat cu până la 200 % din fonduri naționale.

CE arată că în 2025 agricultorii din aceste țări au înregistrat pagube semnificative și au suferit pierderi economice din cauza fenomenelor meteorologice nefavorabile și a dezastrelor naturale.

În România, seceta severă și valurile de căldură repetate din perioada iunie-august 2025 au afectat randamentele de porumb și floarea-soarelui.

Autoritățile naționale trebuie să se asigure că agricultorii primesc rapid sprijinul, iar ajutorul trebuie distribuit până cel târziu la 28 februarie 2027.

În urma aprobării de luni de către statele membre, Comisia va adopta propunerea. Aceasta va fi apoi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și va intra în vigoare în ziua următoare publicării.

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