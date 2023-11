Analiză eJobs: topul judeţelor cu cele mai mari salarii. Salariul mediu net în Bucureşti este 5.000 de lei

De cealaltă parte a clasamentului se află judeţe precum Vâlcea, Ialomiţa şi Gorj, unde media salarială netă este de 3.200 de lei pe lună sau Caraş – Severin şi Vaslui (3.100 de lei).

„Spre deosebire de anul trecut, anul acesta nu mai vedem niciun judeţ cu o medie salarială mai mică de 3.000 de lei pe lună, chiar dacă sunt şi zone în care majoritatea candidaţilor se califică pentru joburi entry level, care au, implicit, şi salarii mai mici”, explică Roxana Drăghici.

Domeniile cu cele mai multe poziţii deschise în aceste judeţe sunt retailul, serviciile, turismul sau industria alimentară.

Când vine vorba despre domeniile care oferă cele mai mari salarii, pe primul loc continuă să se afle IT-ul, cu o medie salarială netă de 6.500 de lei pe lună. Cei care lucrează în project management ocupă cea de-a doua poziţie, cu o medie salarială de 6.000 de lei. Angajaţii din construcţii şi instalaţii câştigă, în medie, 5.000 de lei pe lună. Tot aceeaşi este media şi pentru cei din audit / consultaţă şi petrol / gaze. În inginerie media este 4.800 de lei, net, în telecom 4.400, iar în banking 4.000 de lei.

„În toate domeniile de activitate aşteptările salariale ale angajaţilor depăşesc salariile încasate în realitate cu aproximativ 25% - 30%. Cea mai mare discrepanţă însă o vedem în industria naval / aeronautică – 4.500 de lei, media reală vs. 6.500 de lei, aşteptările candidaţilor, respectiv o diferenţă de 44%; agricultură (43%), unde salariul mediu net este de 4.200 de lei, dar aşteptările candidaţilor urcă la 6.000 şi pentru funcţiile publice (43%): 4.200 de lei vs. 6.000”, exemplifică Roxana Drăghici.

Cele mai mici diferenţe apar, în schimb, în sectoare precum audit / consultanţă, unde candidaţii au aşteptări cu 20% mai mari decât ce oferă angajatorii (5.000 de lei vs. 6.000 de lei); medicină veterinară (22%, de la 3.700 la 4.500 de lei); financiar / contabilitate şi producţie, ambele cu aceiaşi indicatori pe cifre (25% - respectiv 4.000 de lei vs. 5.000 de lei) şi alimentaţie / HoReCa (29% - respectiv 3.500 de lei vs 4.500 de lei)

În ceea ce priveşte domeniile care scot, anual, cel mai mare număr de joburi în piaţă şi care recrutează masiv în aproape toate judeţele ţării, salariile arată astfel: pentru retail, media salarială netă este de 3.600 de lei, pentru industria alimentară 3.500 de lei, pentru industria de servicii de call center / BPO 3.500 de lei, iar pentru transport / distribuţie 4.000 de lei.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile peste 27.000 de locuri de muncă. Peste 600.000 de specialişti şi-au introdus veniturile până în prezent în Salario comparatorul de salarii marca eJobs.