Analiza Limitless Agency: 75% dintre retailerii online vor să-şi extindă gamele de produse

Bucureşti, 10 mai 2023 – Pe fondul inflaţiei ridicate, 75% dintre retailerii online din România au ca obiectiv principal de business extinderea gamelor de produse, pentru a răspunde nevoilor consumatorilor, pentru a satisface dorinţa pentru diversitate a clienţilor şi pentru a creşte vânzările, potrivit unei analize realizate de Limitless Agency, una dintre cele mai mari agenţii de marketing digital de pe piaţa locală.

Totodată, pentru a înregistra creşteri în business şi pentru a ţine pasul cu tendinţele din piaţă, afacerile din industria de ecommerce au în plan şi investiţii în automatizarea unor procese de business (10%), creşterea cotei de piaţă (7%) şi optimizarea strategiei şi a bugetelor de promovare (7%) până la finalul anului.

“Pe o piaţă care creşte într-un ritm accelerat, cum este cea de ecommerce, investiţiile continue în dezvoltarea propriului magazin online trebuie să fie preocuparea principală a oricărui antreprenor. Într-un context în care şi concurenţa este tot mai strânsă, iar consumatorii sunt tot mai exigenţi, pe lângă diversificarea gamei de produse şi implementarea unor automatizări care să simplifice procesul de lucru, retailerii online investesc tot mai mult în campanii de promovare online, în special Google Shopping Ads, Display Ads, Search Ads, dar şi Facebook Ads. La Limitless folosim tehnologii avansate pentru promovarea produselor, cu o rată de conversie ridicată şi o creştere rapidă a vânzărilor şi a profitului clienţilor”, declară Daniel Slăvenie, CEO & Partner Limitless Agency.

În acelaşi timp, potrivit analizei Limitless Agency, retailerii online semnalează câteva provocări principale la nivel de business, printre care scăderea numărului de comenzi şi vânzări slabe (30%), concurenţa mare (20%), probleme cu stocurile şi furnizorii (16%), lipsa de predictibilitate (11%) şi creşterea cheltuielilor (8%).

În plus, retailerii online raportează că piaţa de ecommerce se confruntă cu câteva probleme, în special concurenţă externă crescută şi piaţă suprasaturată (40%), dar şi practici neloiale, probleme privind livrările comenzilor şi lipsa de personal calificat.

Analiza Limitless Agency mai arată că jucătorii din piaţa de ecommerce se arată îngrijoraţi de inflaţia ridicată (35%), impredictibilitate în business (20%), creşterea taxelor şi instabilitatea fiscală (15%) şi asigurarea cashflow-ului (10%).

Totuşi, piaţa de ecommerce din România se află pe o tendinţă ascendentă, românii făcând achiziţii online de peste 180 de milioane de euro în primul trimestru, potrivit datelor Limitless Agency. În plus, potrivit INS, consumul privat a crescut accelerat, cu 7,3%, în martie 2023, susţinut de creşterea vânzărilor de articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte şi de produse alimentare.

