Antreprenorul care a lansat un concept unic în România. Cum funcţionează businessul fără angajaţi

Mădălin Tomescu şi-a început cariera de antreprenor în urmă cu două decenii, încă din perioada adolescenţei. Când a lansat prima afacere, lucra în paralel într-o companie multinaţională. „În acea perioadă am pus bazele unei fabrici de mobilier custom made pentru că am simţit că există cerere în piaţă pentru acest segment, iar la acel moment era un concept nou pentru România”, povesteşte el. A activat în segmentul producţiei de mobilier rezidenţial şi comercial, destinat locuinţelor, hotelurilor, magazinelor, sediilor de companii, dar şi universităţilor. Printre clienţii săi se numără Casa Regală a României, Academia Română, Facultatea de Ştiinţe Economice, Institutul de Fizică Nucleară Măgurele, o serie de restaurante, cafenele şi cluburi (La Plăcinte, Arco, Borsalino, The Tube, Dristor, Kilometrul Zero, Alioli), cinematografele One Laserplex, Movieplex şi Hollywood Multiplex, dar şi hotelul Qosmo şi alte pensiuni. „Cred că cel mai important aspect în cariera mea a fost să livrez servicii de calitate clienţilor mei, ca aceştia să se întoarcă la mine de fiecare dată când au nevoie de mobilier”, spune Tomescu.

În urma experienţei acumulate şi a unei cercetări pe care a făcut-o în paralel, a decis să dezvolte un nou brand, Kuziini, lansat toamna aceasta sub forma unui concept store atipic, din dorinţa de „a aduce în industria de mobilier acea componentă de care se vorbeşte foarte mult, şi anume digitalizarea, componentă esenţială pentru a ţine pasul cu viitorul”.

Antreprenorul spune că, în cazul Kuziini, de la idee până la proiect a fost un drum lung, fiind vorba de un concept nou pe piaţa din România. „Am simţit că fără inovaţie businesul meu nu mai ţine pasul cu viitorul, aşa că am preluat ideile existente şi le-am îmbunătăţit, pentru a răspunde nevoilor industriei şi pieţei aflate în schimbare. Astfel s-a născut conceptul Kuziini, care face businessul meu unic prin elementul de inovare. Secretul meu a fost să mă focusez pe viitor.” Investiţia în noul proiect s-a ridicat la 200.000 de euro, din fonduri proprii şi credit bancar.

