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Atac de tip ransomware la Radiocom. Serviciul de e-mail al companiei este indisponibil

Societatea Națională de Radiocomunicații (Radiocom) investighează un incident de securitate cibernetică ce prezintă, potrivit primelor verificări, caracteristicile unui atac de tip ransomware. Serviciul de e-mail al companiei este temporar indisponibil, însă serviciile oferite clienților funcționează în continuare, potrivit unui comunicat transmis luni.
Atac de tip ransomware la Radiocom. Serviciul de e-mail al companiei este indisponibil
Foto: Facebook/Radiocom - SNR
Cosmin Pirv
19 oct. 2026, 12:52, Economic
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Incidentul a fost detectat în dimineața zilei de 19 octombrie, la ora 6.30. Radiocom a anunțat că a luat măsuri imediate pentru limitarea acestuia, iar impactul pare să fie concentrat la nivelul rețelei interne.

O echipă a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) se află la sediul Radiocom pentru investigații.

Compania a precizat că evaluează, împreună cu autoritățile, ce date au fost afectate și că a sesizat instituțiile competente, inclusiv DIICOT.

Până la restabilirea serviciului de e-mail, clienții și partenerii nu pot contacta compania prin adresa electronică obișnuită. Radiocom le recomandă să trateze cu precauție mesajele primite în numele societății și să nu acceseze linkuri sau atașamente neașteptate.

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