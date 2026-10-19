Atac de tip ransomware la Radiocom. Serviciul de e-mail al companiei este indisponibil

Incidentul a fost detectat în dimineața zilei de 19 octombrie, la ora 6.30. Radiocom a anunțat că a luat măsuri imediate pentru limitarea acestuia, iar impactul pare să fie concentrat la nivelul rețelei interne.

O echipă a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) se află la sediul Radiocom pentru investigații.

Compania a precizat că evaluează, împreună cu autoritățile, ce date au fost afectate și că a sesizat instituțiile competente, inclusiv DIICOT.

Până la restabilirea serviciului de e-mail, clienții și partenerii nu pot contacta compania prin adresa electronică obișnuită. Radiocom le recomandă să trateze cu precauție mesajele primite în numele societății și să nu acceseze linkuri sau atașamente neașteptate.