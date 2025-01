Banca Naţională a Cehiei ia în calcul investiţii în Bitcoin – Guvernatorul propune un plan ambiţios

Acesta a declarat că va prezenta joi un plan în faţa consiliului de administraţie al băncii, iar dacă va fi aprobat, instituţia ar putea ajunge să deţină până la 5% din cele 140 de miliarde de euro din rezervele sale în criptomoneda de referinţă.

„Pentru diversificarea activelor noastre, Bitcoin pare o alegere bună,” a declarat Michl, subliniind că moneda digitală continuă să crească în valoare chiar şi fără sprijinul preşedintelui american Donald Trump, care a promis că va fi un „preşedinte pro-crypto”.

Piaţa criptomonedelor a avut un an exploziv, Bitcoin dublându-şi valoarea în 2024, susţinut de aprobarea fondurilor tranzacţionate la bursă (ETF-uri Bitcoin spot) de către autorităţile de reglementare din SUA. În plus, relaxarea barierelor legislative sub administraţia Trump a alimentat un val de optimism în rândul investitorilor.

Michl a evidenţiat faptul că interesul global pentru Bitcoin a crescut semnificativ, mai ales după ce BlackRock şi alte mari fonduri de investiţii au lansat ETF-uri Bitcoin anul trecut.

În paralel, guvernatorul CNB a anunţat că este „foarte probabil” ca banca centrală să reducă dobânda de referinţă cu 25 de puncte de bază săptămâna viitoare, în contextul încetinirii inflaţiei şi al necesităţii de a stimula economia.

Dacă planul de deţinere de Bitcoin va fi aprobat, Cehia ar deveni una dintre primele ţări din lume care integrează criptomonede în rezervele sale naţionale, o mişcare ce ar putea avea un impact semnificativ asupra pieţelor financiare globale.