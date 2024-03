BMW merge la Cluj: concernul german a bătut palma pentru un centru cu mii de angajaţi în IT

BMW Group şi NTT DATA România au semnat un acord pentru înfiinţarea unui joint-venture în România. Astfel, BMW Group continuă să-şi extindă reţeaua internaţională de centre IT şi beneficiază de talentul şi experienţa în sectorul software.

„Cu NTT DATA, ne bazăm pe un partener puternic care are o reţea excelentă într-o regiune tehnologică dinamică şi ne permite să dezvoltăm competenţe software suplimentare într-un ritm accelerat şi într-o manieră ţintită. În colaborare cu companii precum NTT DATA, putem stabili huburi IT puternice şi, prin urmare, putem oferi un răspuns la deficitul de experţi IT“, a declarat Alexander Buresch, director IT executiv şi vicepreşedinte executiv al BMW Group IT.

Tot în România cei de la Porsche au două centre software, la Cluj şi Timişoara, dar cei de la Ford au un Business Solutions Center, la Bucureşti. În lipsa unei infra­structuri rutiere şi feroviare, dar şi menţinerii României în afara Spaţiului Schengen, economia locală a mizat puternic pe IT, un segment de piaţă foarte important, având în vedere şi salariile mult peste medie încasate de aceştia.

Numărul angajaţilor din sectorul local de IT&C a ajuns la 240.800 în luna august din 2023, arată datele de la Institutul Naţional de Statistică (INS), centralizate de Ziarul Financiar. Valoarea este similară cu cea din industria auto, însă în acest caz sala­riile sunt mult mai mari în cazul celor din IT, în timp ce în auto sunt de obicei în jurul valorii salariului mediu pe economie.

România a închis anul 2023 cu un salariu mediu net la nivel national de 5.079 lei, în creştere cu 314 lei (plus 6,6%) faţă de luna noiembrie 2023 şi cu 15,5% peste nivelul din decembrie 2022, potrivit datelor publicate luni de INS. În sectorul de servicii în tehnologia informaţiei, activităţi de servicii informatice, care domină de obicei topul salariilor nete, creşterea lunară din decem­brie 2023 a fost de doar 3%, salariul mediu net fiind de 11.268 lei.

Joint-venture-ul va fi înfiinţat la Cluj-Napoca. Oraşul, cunoscut ca centru universitar, oferă un ecosistem puternic pentru inovaţie, cu antreprenoriat solid, companii de tip start-up şi un număr mare de talente pe scena tech. Acest lucru creează un potenţial ridicat de creştere pe termen lung a joint-venture-ului. Se preconizează că joint-venture-ul va angaja aproximativ 250 de dezvoltatori de software până la sfârşitul anului 2024 şi intenţionează să crească la câteva mii de angajaţi până în 2027.