BNR, dezbatere importantă privind majorarea dobânzii-cheie. UPDATE: S-a decis majorarea dobânzilor

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 9 februarie 2022, a hotărât următoarele:

• majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 la sută pe an, de la 2,00 la sută pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

• majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,50 la sută pe an, de la 3,00 la sută pe an şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 1,50 la sută, de la 1,00 la sută pe an, începând cu data de 10 februarie 2022;

• păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară;

• menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.

Majorarea este discutată în contextul creşterii inflaţiei, spre 8% anul trecut. Creşterea dobânzii cheie este politica clasică pe care o adoptă băncile centrale în astfel de situaţii.

BNR a ales o cale domoală, faţă de băncile centrale din Europa Centrală şi de Est care au majorat dobânzile mult mai abrupt.

Discuţia de miercuri va fi dacă dobânda va fi majorată cu 0,25% sau cu 0,5%. În ultimele trei şedinţe ale CA al BNR (5 octombrie 2021, 9 noiembrie 2021 şi 10 ianuarie 2022), dobânda a fost majorată cu 0,25%. La ultima şedinţă, cinci dintre cei nouă membri ai CA al BCR au votat pentru 0,25%, iar 4 dintre ei pentru 0,5%.